https://ria.ru/20230825/vystavka-1892236899.html

Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии

Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии - РИА Новости, 25.08.2023

Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии

Член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией", написанных им во время заключения в американской тюрьме, в Центре современного... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:38

2023-08-25T15:38

2023-08-25T15:49

москва

улан-удэ

санкт-петербург

виктор бут

леонид слуцкий (политик)

андрей миронов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией", написанных им во время заключения в американской тюрьме, в Центре современного искусства Улан-Удэ, сообщила пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме. "Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией" в Улан-Удэ, в Центре современного искусства. Это работы, написанные им в годы заключение в американской тюрьме", - отметили в пресс-службе фракции. Также в мероприятии принял участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Виктор Бут провел для гостей выставки экскурсию. Одним из элементов выставки стала схема его тюремной камеры на полу, чтобы "каждый смог ощутить в каком пространстве писались картины". Также отмечается, что среди объектов творчества Бута известные актеры, например, Андрей Миронов, и другие личности. Ранее эта выставка была показана в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230619/but-1879223345.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, улан-удэ, санкт-петербург, виктор бут, леонид слуцкий (политик), андрей миронов, госдума рф, лдпр