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Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии - РИА Новости, 25.08.2023
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Культура
 
15:38 25.08.2023 (обновлено: 15:49 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/vystavka-1892236899.html
Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии
Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии - РИА Новости, 25.08.2023
Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии
Член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией", написанных им во время заключения в американской тюрьме, в Центре современного... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:38
2023-08-25T15:49
москва
улан-удэ
санкт-петербург
виктор бут
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией", написанных им во время заключения в американской тюрьме, в Центре современного искусства Улан-Удэ, сообщила пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме. "Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией" в Улан-Удэ, в Центре современного искусства. Это работы, написанные им в годы заключение в американской тюрьме", - отметили в пресс-службе фракции. Также в мероприятии принял участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Виктор Бут провел для гостей выставки экскурсию. Одним из элементов выставки стала схема его тюремной камеры на полу, чтобы "каждый смог ощутить в каком пространстве писались картины". Также отмечается, что среди объектов творчества Бута известные актеры, например, Андрей Миронов, и другие личности. Ранее эта выставка была показана в Москве и Санкт-Петербурге.
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москва, улан-удэ, санкт-петербург, виктор бут, леонид слуцкий (политик), андрей миронов, госдума рф, лдпр
Москва, Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Виктор Бут, Леонид Слуцкий (политик), Андрей Миронов, Госдума РФ, ЛДПР, Культура
Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии

Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией" в Улан-Удэ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВиктор Бут на выставке картин "Берег мой тонкой линией"
Виктор Бут на выставке картин Берег мой тонкой линией - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Виктор Бут на выставке картин "Берег мой тонкой линией". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией", написанных им во время заключения в американской тюрьме, в Центре современного искусства Улан-Удэ, сообщила пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.
"Виктор Бут открыл выставку своих картин "Берег мой тонкой линией" в Улан-Удэ, в Центре современного искусства. Это работы, написанные им в годы заключение в американской тюрьме", - отметили в пресс-службе фракции.
Также в мероприятии принял участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Виктор Бут провел для гостей выставки экскурсию. Одним из элементов выставки стала схема его тюремной камеры на полу, чтобы "каждый смог ощутить в каком пространстве писались картины".
Также отмечается, что среди объектов творчества Бута известные актеры, например, Андрей Миронов, и другие личности.
Ранее эта выставка была показана в Москве и Санкт-Петербурге.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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КультураМоскваУлан-УдэСанкт-ПетербургВиктор БутЛеонид Слуцкий (политик)Андрей МироновГосдума РФЛДПР
 
 
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