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Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vsu-1892135760.html
Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.08.2023
Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
На краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ понесла потери из-за российских минных заграждений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:37
2023-08-25T08:37
специальная военная операция на украине
андрей марочко
красный лиман
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ понесла потери из-за российских минных заграждений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества группа украинских боевиков численностью до взвода, используя рельеф местности, попыталась сократить межпозиционное пространство и приблизиться к нашим передовым наблюдательным постам. Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100. При помощи дистанционного управления со скрытого НП ВС РФ мины были приведены в действие", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что в результате срабатывания мин группа была рассеяна и, понеся значительные потери, вернулась на исходные позиции. На данный момент нет точных данных о количестве потерь среди украинских военнослужащих, добавил эксперт. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери Киева составили до 80 солдат и три бронемашины.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
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андрей марочко, красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом

Марочко: украинская штурмовая группа подорвалась на минах под Красным Лиманом

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ понесла потери из-за российских минных заграждений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе Серебрянского лесничества группа украинских боевиков численностью до взвода, используя рельеф местности, попыталась сократить межпозиционное пространство и приблизиться к нашим передовым наблюдательным постам. Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100. При помощи дистанционного управления со скрытого НП ВС РФ мины были приведены в действие", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что в результате срабатывания мин группа была рассеяна и, понеся значительные потери, вернулась на исходные позиции. На данный момент нет точных данных о количестве потерь среди украинских военнослужащих, добавил эксперт.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери Киева составили до 80 солдат и три бронемашины.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоКрасный ЛиманВооруженные силы Украины
 
 
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