https://ria.ru/20230825/vsu-1892135760.html
Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.08.2023
Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
На краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ понесла потери из-за российских минных заграждений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:37
2023-08-25T08:37
2023-08-25T08:37
специальная военная операция на украине
андрей марочко
красный лиман
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ понесла потери из-за российских минных заграждений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества группа украинских боевиков численностью до взвода, используя рельеф местности, попыталась сократить межпозиционное пространство и приблизиться к нашим передовым наблюдательным постам. Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100. При помощи дистанционного управления со скрытого НП ВС РФ мины были приведены в действие", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что в результате срабатывания мин группа была рассеяна и, понеся значительные потери, вернулась на исходные позиции. На данный момент нет точных данных о количестве потерь среди украинских военнослужащих, добавил эксперт. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери Киева составили до 80 солдат и три бронемашины.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
красный лиман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
Марочко: украинская штурмовая группа подорвалась на минах под Красным Лиманом
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ понесла потери из-за российских минных заграждений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе Серебрянского лесничества группа украинских боевиков численностью до взвода, используя рельеф местности, попыталась сократить межпозиционное пространство и приблизиться к нашим передовым наблюдательным постам. Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100. При помощи дистанционного управления со скрытого НП ВС РФ мины были приведены в действие", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что в результате срабатывания мин группа была рассеяна и, понеся значительные потери, вернулась на исходные позиции. На данный момент нет точных данных о количестве потерь среди украинских военнослужащих, добавил эксперт.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери Киева
составили до 80 солдат и три бронемашины.
"Киеву осталось совсем немного". Где завершится контрнаступление