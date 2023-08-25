https://ria.ru/20230825/vsu-1892135760.html

Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом

Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.08.2023

Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ понесла потери из-за российских минных заграждений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:37

2023-08-25T08:37

2023-08-25T08:37

специальная военная операция на украине

андрей марочко

красный лиман

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ понесла потери из-за российских минных заграждений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества группа украинских боевиков численностью до взвода, используя рельеф местности, попыталась сократить межпозиционное пространство и приблизиться к нашим передовым наблюдательным постам. Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100. При помощи дистанционного управления со скрытого НП ВС РФ мины были приведены в действие", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что в результате срабатывания мин группа была рассеяна и, понеся значительные потери, вернулась на исходные позиции. На данный момент нет точных данных о количестве потерь среди украинских военнослужащих, добавил эксперт. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери Киева составили до 80 солдат и три бронемашины.

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

красный лиман

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, красный лиман, вооруженные силы украины