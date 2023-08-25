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Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью - РИА Новости, 25.08.2023
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12:23 25.08.2023 (обновлено: 14:29 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/vsm-1892177325.html
Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью
Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью - РИА Новости, 25.08.2023
Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью
После реализации высокоскоростной магистрали Москва-Петербург необходимо строить ВСМ к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток, заявил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:23
2023-08-25T14:29
москва
марат хуснуллин
черное море
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. После реализации высокоскоростной магистрали Москва-Петербург необходимо строить ВСМ к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В первую очередь надо развивать направление Москва – Санкт-Петербург. Второе важнейшее направление – все-таки идти на юг, чтобы люди могли на скоростном поезде приехать быстро к Черному морю или к Азовскому морю. Третье направление – это движение на восток. Это Нижний Новгород, Казань и дальше. Эта тема очень перспективная", - сказал Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
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москва
черное море
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москва, марат хуснуллин, черное море, россия
Москва, Марат Хуснуллин, Черное море, Россия
Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью

Хуснуллин: нужно развивать ВСМ к Черноморскому побережью и на восток

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда
Машинист в кабине высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машинист в кабине высокоскоростного поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. После реализации высокоскоростной магистрали Москва-Петербург необходимо строить ВСМ к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В первую очередь надо развивать направление МоскваСанкт-Петербург. Второе важнейшее направление – все-таки идти на юг, чтобы люди могли на скоростном поезде приехать быстро к Черному морю или к Азовскому морю. Третье направление – это движение на восток. Это Нижний Новгород, Казань и дальше. Эта тема очень перспективная", - сказал Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
Концепт высокоскоростного поезда
"Синара" построит в Москве завод поездов для ВСМ
24 августа, 16:55
 
МоскваМарат ХуснуллинЧерное мореРоссия
 
 
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