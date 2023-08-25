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Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью
Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью - РИА Новости, 25.08.2023
Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью
После реализации высокоскоростной магистрали Москва-Петербург необходимо строить ВСМ к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток, заявил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:23
2023-08-25T12:23
2023-08-25T14:29
москва
марат хуснуллин
черное море
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. После реализации высокоскоростной магистрали Москва-Петербург необходимо строить ВСМ к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В первую очередь надо развивать направление Москва – Санкт-Петербург. Второе важнейшее направление – все-таки идти на юг, чтобы люди могли на скоростном поезде приехать быстро к Черному морю или к Азовскому морю. Третье направление – это движение на восток. Это Нижний Новгород, Казань и дальше. Эта тема очень перспективная", - сказал Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
https://realty.ria.ru/20230824/sinara-1892038719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, марат хуснуллин, черное море, россия
Москва, Марат Хуснуллин, Черное море, Россия
Хуснуллин выступил за развитие ВСМ к Черноморскому побережью
Хуснуллин: нужно развивать ВСМ к Черноморскому побережью и на восток