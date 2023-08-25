https://ria.ru/20230825/voda-1892136238.html

В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды

В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды - РИА Новости, 25.08.2023

В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды

Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:45

2023-08-25T08:45

2023-08-25T08:45

запорожская область

энергодар

днепр (город)

владимир рогов

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Они намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по Днепру, чтобы еще больше обмелить Днепр на месте бывшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС", - сказал Рогов агентству, добавив, что киевские власти таким путем стремятся уменьшить русло Днепра, чтобы создать себе условия для быстрого форсирования реки. При этом, он также отметил активизацию в последние дни украинских дронов в районе Энергодара. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

запорожская область

энергодар

днепр (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, энергодар, днепр (город), владимир рогов, запорожская аэс