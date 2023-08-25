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В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды - РИА Новости, 25.08.2023
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08:45 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/voda-1892136238.html
В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды
В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды - РИА Новости, 25.08.2023
В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды
Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:45
2023-08-25T08:45
запорожская область
энергодар
днепр (город)
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Они намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по Днепру, чтобы еще больше обмелить Днепр на месте бывшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС", - сказал Рогов агентству, добавив, что киевские власти таким путем стремятся уменьшить русло Днепра, чтобы создать себе условия для быстрого форсирования реки. При этом, он также отметил активизацию в последние дни украинских дронов в районе Энергодара. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область
энергодар
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запорожская область, энергодар, днепр (город), владимир рогов, запорожская аэс
Запорожская область, Энергодар, Днепр (город), Владимир Рогов, Запорожская АЭС
В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды

Рогов: Киев специально удерживает воду в водохранилищах выше по течению Днепра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Они намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по Днепру, чтобы еще больше обмелить Днепр на месте бывшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС", - сказал Рогов агентству, добавив, что киевские власти таким путем стремятся уменьшить русло Днепра, чтобы создать себе условия для быстрого форсирования реки.
При этом, он также отметил активизацию в последние дни украинских дронов в районе Энергодара.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Запорожская областьЭнергодарДнепр (город)Владимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
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