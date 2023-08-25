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В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды
В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды - РИА Новости, 25.08.2023
В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды
Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:45
2023-08-25T08:45
2023-08-25T08:45
запорожская область
энергодар
днепр (город)
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Они намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по Днепру, чтобы еще больше обмелить Днепр на месте бывшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС", - сказал Рогов агентству, добавив, что киевские власти таким путем стремятся уменьшить русло Днепра, чтобы создать себе условия для быстрого форсирования реки. При этом, он также отметил активизацию в последние дни украинских дронов в районе Энергодара. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, энергодар, днепр (город), владимир рогов, запорожская аэс
Запорожская область, Энергодар, Днепр (город), Владимир Рогов, Запорожская АЭС
В Запорожской области обвинили Киев в блокировании днепровской воды
Рогов: Киев специально удерживает воду в водохранилищах выше по течению Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Они намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по Днепру, чтобы еще больше обмелить Днепр на месте бывшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС", - сказал Рогов агентству, добавив, что киевские власти таким путем стремятся уменьшить русло Днепра, чтобы создать себе условия для быстрого форсирования реки.
При этом, он также отметил активизацию в последние дни украинских дронов в районе Энергодара.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
"Киеву осталось совсем немного". Где завершится контрнаступление