https://ria.ru/20230825/velotrek-1892328482.html

Велотрек олимпийского уровня открыли в Саранске

Велотрек олимпийского уровня открыли в Саранске - РИА Новости, 25.08.2023

Велотрек олимпийского уровня открыли в Саранске

Уникальный для России спортивный объект - открытая трасса суперкросса и двухуровневый фристайл-парк - открылся в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:32

2023-08-25T22:32

2023-08-25T22:32

республика мордовия

спорт

олимпийские игры

россия

саранск

артем здунов

павел костюков

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Уникальный для России спортивный объект - открытая трасса суперкросса и двухуровневый фристайл-парк - открылся в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. ВМХ-трек возведен в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". "В нашей стране этот ВМХ-трек не имеет аналогов по своему уровню – он соответствует всем нормам для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, в том числе по олимпийским дисциплинам", - говорится в сообщении. Строительство открытой трассы, которая запроектирована для спортсменов разного уровня физической подготовки и опыта, началось весной 2022 года. Комплекс разместился рядом с крытым Центром по велоспорту-ВМХ - до 2012 года он был единственным крытым велодромом в мире и стал площадкой для проведения множества всероссийских и международных соревнований. Кроме того, саранский Центр-ВМХ – место постоянной дислокации спортивной сборной команды России. Велогонщики из Мордовии признаны сильнейшими в стране и составляют треть всего состава сборной России по велоспорту-ВМХ. В общей сложности сейчас в республике велоспортом занимаются 450 спортсменов. Открытие спортивного объекта ознаменовалось проведением состязаний Всероссийского уровня - чемпионата и первенства России по ВМХ-рейсу, Кубка России и всероссийских соревнования по ВМХ-фристайлу. "В девяностые годы наш регион стал родоначальником ВМХ-спорта. А сейчас мы эту славную традицию продолжаем на совершенно новом уровне – у нас появился уникальный объект - велотрек олимпийского уровня "Суперкросс", которого в России до сих пор не было," - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова. Как отметил главный тренер спортивной сборной команды России по велоспорту-BMX Павел Костюков, новый ВМХ-трек позволит проводить в республике спортивные мероприятия уровня чемпионата мира, Кубка мира и Европы, готовиться к международным стартам, в том числе к олимпийским играм.

https://ria.ru/20230818/saransk-1890935369.html

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спорт, олимпийские игры, россия, саранск, артем здунов, павел костюков, республика мордовия