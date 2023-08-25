https://ria.ru/20230825/ukraina-1892134667.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП

В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП - РИА Новости, 25.08.2023

В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких газопроводов и линии электропередачи (ЛЭП) в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:23

2023-08-25T08:23

2023-08-25T08:24

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких газопроводов и линии электропередачи (ЛЭП) в регионе в результате взрывов. "Повреждены предприятие и линия электропередачи. Без света остались 714 абонентов", - написал Лукашук.По его данным, кроме того, в Грушевском и Зеленодольском районах повреждено несколько газопроводов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230824/vzryvy-1892106151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина