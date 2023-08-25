https://ria.ru/20230825/ukraina-1892134667.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП - РИА Новости, 25.08.2023
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких газопроводов и линии электропередачи (ЛЭП) в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:23
2023-08-25T08:23
2023-08-25T08:24
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких газопроводов и линии электропередачи (ЛЭП) в регионе в результате взрывов. "Повреждены предприятие и линия электропередачи. Без света остались 714 абонентов", - написал Лукашук.По его данным, кроме того, в Грушевском и Зеленодольском районах повреждено несколько газопроводов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230824/vzryvy-1892106151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП
Глава ОВА Лукашук: в Днепропетровской области повреждены газопроводы и ЛЭП
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале
о повреждении нескольких газопроводов и линии электропередачи (ЛЭП) в регионе в результате взрывов.
«
"Повреждены предприятие и линия электропередачи. Без света остались 714 абонентов", - написал Лукашук.
По его данным, кроме того, в Грушевском и Зеленодольском районах повреждено несколько газопроводов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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