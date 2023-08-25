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Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном

Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном - РИА Новости, 25.08.2023

Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном

Россия озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, заявил в пятницу постпред РФ при ООН... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T23:09

2023-08-25T23:09

2023-08-25T23:29

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ООН, 25 авг - РИА Новости. Россия озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя."Озабоченность также вызывают противоречивые сигналы американских союзников в Северо-Восточной Азии - Токио и Сеула - о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, которое вполне можно истолковать как допущение возможности размещения на их территории американского ядерного оружия и разработки собственного", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.Российский дипломат подчеркнул, что подобные действия являются причинами "деградации ситуации в регионе".

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в мире, вашингтон (штат), токио, сеул, василий небензя, оон