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Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном
Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном - РИА Новости, 25.08.2023
Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном
Россия озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, заявил в пятницу постпред РФ при ООН... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T23:09
2023-08-25T23:09
2023-08-25T23:29
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ООН, 25 авг - РИА Новости. Россия озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя."Озабоченность также вызывают противоречивые сигналы американских союзников в Северо-Восточной Азии - Токио и Сеула - о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, которое вполне можно истолковать как допущение возможности размещения на их территории американского ядерного оружия и разработки собственного", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.Российский дипломат подчеркнул, что подобные действия являются причинами "деградации ситуации в регионе".
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в мире, вашингтон (штат), токио, сеул, василий небензя, оон
В мире, Вашингтон (штат), Токио, Сеул, Василий Небензя, ООН
Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном
Небензя: Москва озабочена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном в ядерной сфере
ООН, 25 авг - РИА Новости. Россия озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Озабоченность также вызывают противоречивые сигналы американских союзников в Северо-Восточной Азии - Токио и Сеула - о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, которое вполне можно истолковать как допущение возможности размещения на их территории американского ядерного оружия и разработки собственного", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.
Российский дипломат подчеркнул, что подобные действия являются причинами "деградации ситуации в регионе".
Япония призвала США обеспечить безопасность их БПЛА