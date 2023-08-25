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Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном - РИА Новости, 25.08.2023
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23:09 25.08.2023 (обновлено: 23:29 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/ugroza-1892331683.html
Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном
Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном - РИА Новости, 25.08.2023
Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном
Россия озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, заявил в пятницу постпред РФ при ООН... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T23:09
2023-08-25T23:29
в мире
вашингтон (штат)
токио
сеул
василий небензя
оон
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ООН, 25 авг - РИА Новости. Россия озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя."Озабоченность также вызывают противоречивые сигналы американских союзников в Северо-Восточной Азии - Токио и Сеула - о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, которое вполне можно истолковать как допущение возможности размещения на их территории американского ядерного оружия и разработки собственного", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.Российский дипломат подчеркнул, что подобные действия являются причинами "деградации ситуации в регионе".
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в мире, вашингтон (штат), токио, сеул, василий небензя, оон
В мире, Вашингтон (штат), Токио, Сеул, Василий Небензя, ООН
Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном

Небензя: Москва озабочена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном в ядерной сфере

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 авг - РИА Новости. Россия озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Озабоченность также вызывают противоречивые сигналы американских союзников в Северо-Восточной Азии - Токио и Сеула - о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, которое вполне можно истолковать как допущение возможности размещения на их территории американского ядерного оружия и разработки собственного", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.
Российский дипломат подчеркнул, что подобные действия являются причинами "деградации ситуации в регионе".
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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В миреВашингтон (штат)ТокиоСеулВасилий НебензяООН
 
 
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