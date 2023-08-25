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На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.08.2023

На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога пятый раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:35

2023-08-25T22:35

2023-08-25T22:44

украина

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога пятый раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в Днепропетровской области Украины был объявлен в 21.07 (совпадает с мск), в Харьковской и Полтавской областях тревога раздалась в 21.40. В Киеве в пятый раз за день тревогу объявили в 21.39, через пару минут тревога прозвучала во всех остальных регионах страны.Ранее в пятницу на всей территории Украины тревогу объявляли четырежды, спустя некоторое время она была отменена в большинстве регионов страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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