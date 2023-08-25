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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.08.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога четвертый раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:44
2023-08-25T21:44
2023-08-25T21:54
специальная военная операция на украине
украина
в мире
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная тревога четвертый раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в Днепропетровской области Украины был объявлен в 21.07 (совпадает с мск). В Киеве тревогу объявили в 21.39, через пару минут сигнал раздался во всех остальных регионах страны.Ранее в пятницу на всей территории Украины тревогу объявляли трижды, спустя некоторое время она была отменена.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, в мире, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти в четвертый раз объявили воздушную тревогу по всей стране