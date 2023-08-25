https://ria.ru/20230825/trepova-1892131584.html

Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы

Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы - РИА Новости, 25.08.2023

Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы

Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста до зимы Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T07:47

2023-08-25T07:47

2023-08-25T08:02

происшествия

россия

москва

санкт-петербург

юрий денисов

владлен татарский

фсб

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста до зимы Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова."Сейчас узнала, что продление стражи в отношении Треповой Дарьи назначено на сегодня на 11 часов", - сказала собеседница агентства в пятницу утром.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сегодня сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денис и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ) Леонида Волкова** и Ивана Жданова** (оба - иноагенты) о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html

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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, юрий денисов, владлен татарский, фсб, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), леонид волков