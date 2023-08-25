Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 25.08.2023 (обновлено: 08:02 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/trepova-1892131584.html
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы - РИА Новости, 25.08.2023
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы
Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста до зимы Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:47
2023-08-25T08:02
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
юрий денисов
владлен татарский
фсб
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864048571_0:202:2048:1354_1920x0_80_0_0_5e4009d16d1627f9f27cd76a8bc6bec4.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста до зимы Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова."Сейчас узнала, что продление стражи в отношении Треповой Дарьи назначено на сегодня на 11 часов", - сказала собеседница агентства в пятницу утром.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сегодня сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денис и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ) Леонида Волкова** и Ивана Жданова** (оба - иноагенты) о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864048571_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8f7840e935cd5b5870069f9a47f47154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, санкт-петербург, юрий денисов, владлен татарский, фсб, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), леонид волков
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Юрий Денисов, Владлен Татарский, ФСБ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Леонид Волков
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы

Следствие просит продлить до зимы срок ареста фигурантки дела о теракте Треповой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста до зимы Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова.
«
"Сейчас узнала, что продление стражи в отношении Треповой Дарьи назначено на сегодня на 11 часов", - сказала собеседница агентства в пятницу утром.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сегодня сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денис и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ) Леонида Волкова** и Ивана Жданова** (оба - иноагенты) о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".

*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Дарья Трепова
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения
25 июля, 09:04
 
ПроисшествияРоссияМоскваСанкт-ПетербургЮрий ДенисовВладлен ТатарскийФСБСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Леонид Волков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала