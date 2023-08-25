https://ria.ru/20230825/trepova-1892131584.html
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы - РИА Новости, 25.08.2023
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы
Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста до зимы Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:47
2023-08-25T07:47
2023-08-25T08:02
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юрий денисов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста до зимы Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова."Сейчас узнала, что продление стражи в отношении Треповой Дарьи назначено на сегодня на 11 часов", - сказала собеседница агентства в пятницу утром.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сегодня сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денис и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ) Леонида Волкова** и Ивана Жданова** (оба - иноагенты) о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, юрий денисов, владлен татарский, фсб, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), леонид волков
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Юрий Денисов, Владлен Татарский, ФСБ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Леонид Волков
Следствие попросило продлить срок ареста Треповой до зимы
Следствие просит продлить до зимы срок ареста фигурантки дела о теракте Треповой