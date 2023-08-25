https://ria.ru/20230825/tramp-1892125989.html

Первый за 2,5 года пост Трампа взорвал Twitter

Первый за 2,5 года пост Трампа взорвал Twitter - РИА Новости, 25.08.2023

Первый за 2,5 года пост Трампа взорвал Twitter

Первый с 2021 года пост экс-президента США Дональда Трампа в соцсети Х (экс-Twitter) набрал 16 миллионов просмотров за час после публикации. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T06:03

2023-08-25T06:03

2023-08-25T06:03

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twitter

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Первый с 2021 года пост экс-президента США Дональда Трампа в соцсети Х (экс-Twitter) набрал 16 миллионов просмотров за час после публикации.По данным статистики, за первый час после публикации пост Трампа набрал более 80 тысяч комментариев, более 143 тысяч репостов и более 335 тысяч лайков. В публикации экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот), добавив туда подписи "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.Последний перед этим пост политика в Twitter был опубликован 8 января 2021 года.Трамп активно использовал эту соцсеть, пока администраторы не заблокировали его аккаунт после штурма Капитолия в январе 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывался туда возвращаться.Накануне Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.

https://ria.ru/20230825/bayden-1892124236.html

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в мире, сша, джорджия, дональд трамп, twitter, илон маск