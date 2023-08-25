Первый за 2,5 года пост Трампа взорвал Twitter
Первый за 2,5 года пост Трампа в Twitter набрал 16 миллионов просмотров за час
© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Первый с 2021 года пост экс-президента США Дональда Трампа в соцсети Х (экс-Twitter) набрал 16 миллионов просмотров за час после публикации.
По данным статистики, за первый час после публикации пост Трампа набрал более 80 тысяч комментариев, более 143 тысяч репостов и более 335 тысяч лайков. В публикации экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот), добавив туда подписи "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.
Последний перед этим пост политика в Twitter был опубликован 8 января 2021 года.
© Twitter-аккаунт @realDonaldTrump Статистика первого за 2,5 года поста Дональда Трампа в Twitter
© Twitter-аккаунт @realDonaldTrump
Статистика первого за 2,5 года поста Дональда Трампа в Twitter
Трамп активно использовал эту соцсеть, пока администраторы не заблокировали его аккаунт после штурма Капитолия в январе 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывался туда возвращаться.
Накануне Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.