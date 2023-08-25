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Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек
Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек - РИА Новости, 25.08.2023
Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек
В город Харьков прибыла крупная колонна с инженерной техникой ВСУ, большинство составляют понтоны для форсирования водных преград, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:38
2023-08-25T07:38
2023-08-25T07:38
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. В город Харьков прибыла крупная колонна с инженерной техникой ВСУ, большинство составляют понтоны для форсирования водных преград, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На одно из гражданских предприятий населенного пункта Харьков прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ", - сообщил Марочко. Он добавил, что характеристики понтонно-мостового парка позволяют навести переправу через водную преграду длиной более 50 метров, ее грузоподъемность составляет порядка 60 тонн.
https://ria.ru/20230824/vsu-1892043120.html
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харьков, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, В мире
Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек
Эксперт Марочко: в Харьков прибыла понтонная техника ВСУ для форсирования рек