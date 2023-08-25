https://ria.ru/20230825/tekhnika-1892131157.html

Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек

Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек - РИА Новости, 25.08.2023

Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек

В город Харьков прибыла крупная колонна с инженерной техникой ВСУ, большинство составляют понтоны для форсирования водных преград, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T07:38

2023-08-25T07:38

2023-08-25T07:38

специальная военная операция на украине

харьков

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

луганская народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889566019_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_22eb1154ce2f22a4ba0ac7183da87d86.jpg

ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. В город Харьков прибыла крупная колонна с инженерной техникой ВСУ, большинство составляют понтоны для форсирования водных преград, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На одно из гражданских предприятий населенного пункта Харьков прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ", - сообщил Марочко. Он добавил, что характеристики понтонно-мостового парка позволяют навести переправу через водную преграду длиной более 50 метров, ее грузоподъемность составляет порядка 60 тонн.

https://ria.ru/20230824/vsu-1892043120.html

харьков

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире