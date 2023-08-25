https://ria.ru/20230825/sud-1892246280.html

В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера

В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера - РИА Новости, 25.08.2023

В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера

Бывшая санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале предстанет перед судом по обвинению в истязании пациента, которого она душила подушкой, сообщили в РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:17

2023-08-25T16:17

2023-08-25T17:34

россия

махачкала

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Бывшая санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале предстанет перед судом по обвинению в истязании пациента, которого она душила подушкой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. В середине июля в интернете распространилось видео, на котором одна санитарка Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. В отношении первой возбудили уголовное дело по п. п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По результатам служебной проверки минздрава региона обе сотрудницы младшего медперсонала были уволены. "Прокуратурой Советского района города Махачкалы направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей санитарки психоневрологического диспансера, обвиняемой в истязании пациента", – говорится в сообщении. По данным следствия, в день инцидента обвиняемая в психоневрологическом диспансере подошла к лежавшему на кровати пациенту, который из-за своего заболевания находился в беспомощном состоянии, и не менее 15 секунд душила мужчину, придавив его лицо подушкой, "чем причинила ему физические и психические страдания". Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы. Обвиняемая была задержана 20 июля, 24 июля суд отправил ее в СИЗО.

https://ria.ru/20230721/sud-1885395026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, махачкала, происшествия, республика дагестан