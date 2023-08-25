В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера
В Дагестане будут судить бывшую санитарку, душившую подушкой пациента диспансера
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Бывшая санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале предстанет перед судом по обвинению в истязании пациента, которого она душила подушкой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В середине июля в интернете распространилось видео, на котором одна санитарка Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. В отношении первой возбудили уголовное дело по п. п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По результатам служебной проверки минздрава региона обе сотрудницы младшего медперсонала были уволены.
"Прокуратурой Советского района города Махачкалы направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей санитарки психоневрологического диспансера, обвиняемой в истязании пациента", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в день инцидента обвиняемая в психоневрологическом диспансере подошла к лежавшему на кровати пациенту, который из-за своего заболевания находился в беспомощном состоянии, и не менее 15 секунд душила мужчину, придавив его лицо подушкой, "чем причинила ему физические и психические страдания".
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы.
Обвиняемая была задержана 20 июля, 24 июля суд отправил ее в СИЗО.