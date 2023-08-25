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В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера - РИА Новости, 25.08.2023
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16:17 25.08.2023 (обновлено: 17:34 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/sud-1892246280.html
В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера
В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера - РИА Новости, 25.08.2023
В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера
Бывшая санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале предстанет перед судом по обвинению в истязании пациента, которого она душила подушкой, сообщили в РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:17
2023-08-25T17:34
россия
махачкала
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Бывшая санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале предстанет перед судом по обвинению в истязании пациента, которого она душила подушкой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. В середине июля в интернете распространилось видео, на котором одна санитарка Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. В отношении первой возбудили уголовное дело по п. п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По результатам служебной проверки минздрава региона обе сотрудницы младшего медперсонала были уволены. "Прокуратурой Советского района города Махачкалы направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей санитарки психоневрологического диспансера, обвиняемой в истязании пациента", – говорится в сообщении. По данным следствия, в день инцидента обвиняемая в психоневрологическом диспансере подошла к лежавшему на кровати пациенту, который из-за своего заболевания находился в беспомощном состоянии, и не менее 15 секунд душила мужчину, придавив его лицо подушкой, "чем причинила ему физические и психические страдания". Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы. Обвиняемая была задержана 20 июля, 24 июля суд отправил ее в СИЗО.
https://ria.ru/20230721/sud-1885395026.html
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россия, махачкала, происшествия, республика дагестан
Россия, Махачкала, Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане будут судить санитарку, пытавшуюся задушить пациента диспансера

В Дагестане будут судить бывшую санитарку, душившую подушкой пациента диспансера

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Бывшая санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале предстанет перед судом по обвинению в истязании пациента, которого она душила подушкой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В середине июля в интернете распространилось видео, на котором одна санитарка Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. В отношении первой возбудили уголовное дело по п. п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По результатам служебной проверки минздрава региона обе сотрудницы младшего медперсонала были уволены.
"Прокуратурой Советского района города Махачкалы направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей санитарки психоневрологического диспансера, обвиняемой в истязании пациента", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в день инцидента обвиняемая в психоневрологическом диспансере подошла к лежавшему на кровати пациенту, который из-за своего заболевания находился в беспомощном состоянии, и не менее 15 секунд душила мужчину, придавив его лицо подушкой, "чем причинила ему физические и психические страдания".
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы.
Обвиняемая была задержана 20 июля, 24 июля суд отправил ее в СИЗО.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Кузбассе будут судить санитарку за убийство ребенка по неосторожности
21 июля, 04:10
 
РоссияМахачкалаПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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