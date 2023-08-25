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В Узбекистане реабилитировали 240 человек, репрессированных во времена СССР
В Узбекистане реабилитировали 240 человек, репрессированных во времена СССР - РИА Новости, 25.08.2023
В Узбекистане реабилитировали 240 человек, репрессированных во времена СССР
Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, репрессированных в 20-30 годы во времена СССР, сообщает в пятницу пресс-служба суда. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:56
2023-08-25T07:56
2023-08-25T07:56
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ТАШКЕНТ, 25 авг – РИА Новости. Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, репрессированных в 20-30 годы во времена СССР, сообщает в пятницу пресс-служба суда. По данным пресс-службы, Генеральной прокуратурой Узбекистана в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда были принесены протесты против пяти уголовных дел в отношении 240 человек, репрессированных в 1929-31 годы XX века в период СССР за участие в вооруженном сопротивлении советским властям (движение басмачества - ред). "Данные уголовные дела были рассмотрены на открытых судебных заседаниях, протесты были удовлетворены и 240 человек оправданы", - говорится в сообщении на сайте суда. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце 2020 года своим указом внес предложение оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательских работ, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы к настоящему времени. За прошедшее время были реабилитированы более 800 человек.
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узбекистан, ссср, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, СССР, Шавкат Мирзиеев, В мире
В Узбекистане реабилитировали 240 человек, репрессированных во времена СССР
В Узбекистане реабилитировал 240 человек, репрессированных в 20-30 годы
ТАШКЕНТ, 25 авг – РИА Новости. Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, репрессированных в 20-30 годы во времена СССР, сообщает в пятницу пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, Генеральной прокуратурой Узбекистана в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда были принесены протесты против пяти уголовных дел в отношении 240 человек, репрессированных в 1929-31 годы XX века в период СССР за участие в вооруженном сопротивлении советским властям (движение басмачества - ред).
"Данные уголовные дела были рассмотрены на открытых судебных заседаниях, протесты были удовлетворены и 240 человек оправданы", - говорится в сообщении на сайте суда.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
в конце 2020 года своим указом внес предложение оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательских работ, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы к настоящему времени. За прошедшее время были реабилитированы более 800 человек.
Сталин недостаточно с нами: надо больше знать о репрессиях