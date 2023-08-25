https://ria.ru/20230825/samolet-1892274903.html
Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным
Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным - РИА Новости, 25.08.2023
Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в версию о том, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:35
2023-08-25T17:35
2023-08-25T17:35
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в версию о том, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой. "Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое "сбила ракета"? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", - приводит слова белорусского президента информагентство Белта. Лукашенко рассказал, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей Пригожина. "Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб", - сказал белорусский лидер. По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, крушение частного самолета в тверской области
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Крушение частного самолета в Тверской области
Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным
Лукашенко усомнился в версии о ракете, сбившей самолет с Пригожиным
МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в версию о том, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой.
"Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое "сбила ракета"? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", - приводит слова белорусского президента информагентство Белта.
Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко
Лукашенко рассказал, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей Пригожина. "Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб", - сказал белорусский лидер.
По информации МЧС РФ
, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы
в Санкт-Петербург
. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией
, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Embraer