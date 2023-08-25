https://ria.ru/20230825/samolet-1892274903.html

Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным

Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным - РИА Новости, 25.08.2023

Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в версию о том, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:35

2023-08-25T17:35

2023-08-25T17:35

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3dfd2302971085d29e09d9180ca496.jpg

МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в версию о том, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой. "Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое "сбила ракета"? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", - приводит слова белорусского президента информагентство Белта. Лукашенко рассказал, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей Пригожина. "Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб", - сказал белорусский лидер. По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html

https://ria.ru/20230825/soboleznovaniya-1892110543.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, крушение частного самолета в тверской области