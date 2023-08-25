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Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным - РИА Новости, 25.08.2023
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17:35 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/samolet-1892274903.html
Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным
Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным - РИА Новости, 25.08.2023
Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в версию о том, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:35
2023-08-25T17:35
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в версию о том, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой. "Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое "сбила ракета"? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", - приводит слова белорусского президента информагентство Белта. Лукашенко рассказал, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей Пригожина. "Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб", - сказал белорусский лидер. По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, крушение частного самолета в тверской области
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Крушение частного самолета в Тверской области
Лукашенко прокомментировал версию о сбитом самолете с Пригожиным

Лукашенко усомнился в версии о ракете, сбившей самолет с Пригожиным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в версию о том, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой.
"Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое "сбила ракета"? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", - приводит слова белорусского президента информагентство Белта.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко
Вчера, 17:13
Лукашенко рассказал, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей Пригожина. "Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб", - сказал белорусский лидер.
По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
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