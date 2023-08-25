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Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 25.08.2023 (обновлено: 03:48 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/rasstrel-1892118567.html
Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца
Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца - РИА Новости, 25.08.2023
Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца
Украинские боевики из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:34
2023-08-25T03:48
специальная военная операция на украине
херсон
донецкая народная республика
луганская народная республика
ян гагин
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 авг – РИА Новости. Украинские боевики из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном, убитых объявили пропавшими без вести, чтобы скрыть это преступление, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ."От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, чтобы скрыть преступление, украинское военное командование внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести. Российские силовики, по его словам, узнали данные десятерых:Накануне об участившихся случаях дезертирства в рядах ВСУ заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. В середине августа военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости о расстреле украинскими военными своих товарищей, решивших покинуть позиции у населенного пункта Терны на краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20230822/vsu-1891435678.html
херсон
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херсон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ян гагин, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ян Гагин, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца

Боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 сослуживца за попытку дезертирства

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 авг – РИА Новости. Украинские боевики из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном, убитых объявили пропавшими без вести, чтобы скрыть это преступление, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ.
«
"От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, чтобы скрыть преступление, украинское военное командование внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести. Российские силовики, по его словам, узнали данные десятерых:
  • Ткаченко И. К. 1992 г. р.
  • Кривошеев П. А. 1988 г. р.
  • Деревянко Е. Р. 1973 г. р.
  • Захарченко Ю. А. 1998 г. р.
  • Быстрицкий С. А. 1990 г. р.
  • Крамаренко К. Л. 1987 г. р.
  • Федорчук С. А. 1976 г. р.
  • Гнатенко И. А. 1992 г. р.
  • Кирка Т. Ф. 1973 г. р.
  • Слуцкий Е. Д. 1990 г. р.
Накануне об участившихся случаях дезертирства в рядах ВСУ заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. В середине августа военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости о расстреле украинскими военными своих товарищей, решивших покинуть позиции у населенного пункта Терны на краснолиманском направлении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца
22 августа, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЯн ГагинАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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