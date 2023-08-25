https://ria.ru/20230825/rasstrel-1892118567.html

Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца

Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца - РИА Новости, 25.08.2023

Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца

Украинские боевики из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:34

2023-08-25T03:34

2023-08-25T03:48

специальная военная операция на украине

херсон

донецкая народная республика

луганская народная республика

ян гагин

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 авг – РИА Новости. Украинские боевики из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном, убитых объявили пропавшими без вести, чтобы скрыть это преступление, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ."От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, чтобы скрыть преступление, украинское военное командование внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести. Российские силовики, по его словам, узнали данные десятерых:Накануне об участившихся случаях дезертирства в рядах ВСУ заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. В середине августа военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости о расстреле украинскими военными своих товарищей, решивших покинуть позиции у населенного пункта Терны на краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20230822/vsu-1891435678.html

херсон

донецкая народная республика

луганская народная республика

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херсон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ян гагин, андрей марочко, вооруженные силы украины