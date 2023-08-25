https://ria.ru/20230825/rabotino-1892207624.html
Балицкий рассказал о ситуации в поселке Работино
Балицкий рассказал о ситуации в поселке Работино - РИА Новости, 25.08.2023
Балицкий рассказал о ситуации в поселке Работино
Разрушенный во время боев поселок Работино в Запорожской области находится в серой зоне, украинские войска в нем не стоят, сообщил врио главы региона Евгений... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:01
2023-08-25T14:01
2023-08-25T14:01
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Разрушенный во время боев поселок Работино в Запорожской области находится в серой зоне, украинские войска в нем не стоят, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что поселка Работино "больше не существует": он остался нанесенным на карту, но в реальности там были такие ожесточенные бои, что стоят только остовы домов. "Этот разрушенный населенный пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населенном пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230825/udar-1892189984.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область
Балицкий рассказал о ситуации в поселке Работино
Балицкий: поселок Работино находится в серой зоне, ВСУ в нем нет