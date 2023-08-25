https://ria.ru/20230825/rabotino-1892207624.html

Балицкий рассказал о ситуации в поселке Работино

Балицкий рассказал о ситуации в поселке Работино - РИА Новости, 25.08.2023

Балицкий рассказал о ситуации в поселке Работино

Разрушенный во время боев поселок Работино в Запорожской области находится в серой зоне, украинские войска в нем не стоят, сообщил врио главы региона Евгений... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:01

2023-08-25T14:01

2023-08-25T14:01

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839295_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2eed1f5c85d07f8a3511311060f6d7fd.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Разрушенный во время боев поселок Работино в Запорожской области находится в серой зоне, украинские войска в нем не стоят, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что поселка Работино "больше не существует": он остался нанесенным на карту, но в реальности там были такие ожесточенные бои, что стоят только остовы домов. "Этот разрушенный населенный пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населенном пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230825/udar-1892189984.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений балицкий, запорожская область