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Эксперты назвали самые необычные бани России - РИА Новости, 25.08.2023
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Туризм
 
02:29 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/puteshestviya-1891804953.html
Эксперты назвали самые необычные бани России
Эксперты назвали самые необычные бани России - РИА Новости, 25.08.2023
Эксперты назвали самые необычные бани России
Эксперты назвали самые необычные бани России, сообщает Туту. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T02:29
2023-08-25T02:29
туризм
туризм
новости - туризм
баренцево море
мурманская область
суздаль
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приморский край
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты назвали самые необычные бани России, сообщает Туту.Самой суровой опрошенные сервисом путешествий специалисты, блогеры и журналисты, считают баню глэмпинга "Китовый берег" в Мурманской области. Вид из парной и бочки Фурако — на ледяные воды Баренцева моря. Еще там предлагают "заполярный экстрим" — парение с профессиональным банщиком при максимально высокой температуре.С видом на Балтийское море можно провести время в Nordic Spa в поселке Янтарный Калининградской области. Там сауны расположены у чистейшего пляжа, а купель с горячей водой – прямо на песке у кромки воды.Самой сказочной эксперты назвали "Чапаевские бани" в Екатеринбурге. Там легко представить себя героем русской сказки. Надо только выбрать для процедур один из деревянных домиков: рыбацкую избушку, боярские палаты или царский терем.Самая историческая — баня "Кырхлар Хаммам", с XVII века работающая в Дербенте. Журчит фонтан, на стенах — цветастые ковры, посетителям предлагают традиционные угощения.Необычны парные на воде. Так, в Муроме гостей принимает баня-корабль Varuna. Путешествуя по Оке, посетители изучают окрестности из теплой купели, жарят мясо прямо на палубе. "Море пара" — плавучая баня в бухте Рында Японского моря, куда гостей доставляют на корабле. Желающие отправляются в парную из кедра, другие — занимаются йогой на палубе или с разбега прыгают в море.Самой роскошной туристы назвали баню на воде на Алтае — Altay Village Teletskoe. Это настоящая яхта с сауной, открытой купелью и гостиной, откуда можно любоваться "Русской Швейцарией".Самая царская — баня гостиницы "Горячие ключи" в Суздале. На территории одноименного отеля режиссер Павел Лунгин снимал историческую драму "Царь". Парные в гостинице тоже весьма кинематографичны и выглядят как уютные избушки, в которых дубовые веники готовятся на паре с хреном, а потом туристов ждет очищение натуральным лыком.
https://ria.ru/20230728/glempingi-1886342651.html
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туризм, новости - туризм, баренцево море, мурманская область, суздаль, муром, приморский край, республика алтай, республика дагестан, екатеринбург, калининградская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Баренцево море, Мурманская область, Суздаль, Муром, Приморский край, Республика Алтай, Республика Дагестан, Екатеринбург, Калининградская область
Эксперты назвали самые необычные бани России

Эксперты выбрали самые необычные бани в России от Калининграда до Сахалина

© Фото : Галина Соколова Открытая терраса на плавучей в бане "Море пара"
Открытая терраса на плавучей в бане Море пара - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Галина Соколова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты назвали самые необычные бани России, сообщает Туту.
Самой суровой опрошенные сервисом путешествий специалисты, блогеры и журналисты, считают баню глэмпинга "Китовый берег" в Мурманской области. Вид из парной и бочки Фурако — на ледяные воды Баренцева моря. Еще там предлагают "заполярный экстрим" — парение с профессиональным банщиком при максимально высокой температуре.
С видом на Балтийское море можно провести время в Nordic Spa в поселке Янтарный Калининградской области. Там сауны расположены у чистейшего пляжа, а купель с горячей водой – прямо на песке у кромки воды.
Самой сказочной эксперты назвали "Чапаевские бани" в Екатеринбурге. Там легко представить себя героем русской сказки. Надо только выбрать для процедур один из деревянных домиков: рыбацкую избушку, боярские палаты или царский терем.
Самая историческая — баня "Кырхлар Хаммам", с XVII века работающая в Дербенте. Журчит фонтан, на стенах — цветастые ковры, посетителям предлагают традиционные угощения.
Необычны парные на воде. Так, в Муроме гостей принимает баня-корабль Varuna. Путешествуя по Оке, посетители изучают окрестности из теплой купели, жарят мясо прямо на палубе.
"Море пара" — плавучая баня в бухте Рында Японского моря, куда гостей доставляют на корабле. Желающие отправляются в парную из кедра, другие — занимаются йогой на палубе или с разбега прыгают в море.
Самой роскошной туристы назвали баню на воде на Алтае — Altay Village Teletskoe. Это настоящая яхта с сауной, открытой купелью и гостиной, откуда можно любоваться "Русской Швейцарией".
Самая царская — баня гостиницы "Горячие ключи" в Суздале. На территории одноименного отеля режиссер Павел Лунгин снимал историческую драму "Царь". Парные в гостинице тоже весьма кинематографичны и выглядят как уютные избушки, в которых дубовые веники готовятся на паре с хреном, а потом туристов ждет очищение натуральным лыком.
Отдыхающие, глэмпинг Глоток воздуха - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе
28 июля, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБаренцево мореМурманская областьСуздальМуромПриморский крайРеспублика АлтайРеспублика ДагестанЕкатеринбургКалининградская область
 
 
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