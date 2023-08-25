https://ria.ru/20230825/puteshestviya-1891804953.html

Эксперты назвали самые необычные бани России

Эксперты назвали самые необычные бани России - РИА Новости, 25.08.2023

Эксперты назвали самые необычные бани России

Эксперты назвали самые необычные бани России, сообщает Туту. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:29

2023-08-25T02:29

2023-08-25T02:29

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты назвали самые необычные бани России, сообщает Туту.Самой суровой опрошенные сервисом путешествий специалисты, блогеры и журналисты, считают баню глэмпинга "Китовый берег" в Мурманской области. Вид из парной и бочки Фурако — на ледяные воды Баренцева моря. Еще там предлагают "заполярный экстрим" — парение с профессиональным банщиком при максимально высокой температуре.С видом на Балтийское море можно провести время в Nordic Spa в поселке Янтарный Калининградской области. Там сауны расположены у чистейшего пляжа, а купель с горячей водой – прямо на песке у кромки воды.Самой сказочной эксперты назвали "Чапаевские бани" в Екатеринбурге. Там легко представить себя героем русской сказки. Надо только выбрать для процедур один из деревянных домиков: рыбацкую избушку, боярские палаты или царский терем.Самая историческая — баня "Кырхлар Хаммам", с XVII века работающая в Дербенте. Журчит фонтан, на стенах — цветастые ковры, посетителям предлагают традиционные угощения.Необычны парные на воде. Так, в Муроме гостей принимает баня-корабль Varuna. Путешествуя по Оке, посетители изучают окрестности из теплой купели, жарят мясо прямо на палубе. "Море пара" — плавучая баня в бухте Рында Японского моря, куда гостей доставляют на корабле. Желающие отправляются в парную из кедра, другие — занимаются йогой на палубе или с разбега прыгают в море.Самой роскошной туристы назвали баню на воде на Алтае — Altay Village Teletskoe. Это настоящая яхта с сауной, открытой купелью и гостиной, откуда можно любоваться "Русской Швейцарией".Самая царская — баня гостиницы "Горячие ключи" в Суздале. На территории одноименного отеля режиссер Павел Лунгин снимал историческую драму "Царь". Парные в гостинице тоже весьма кинематографичны и выглядят как уютные избушки, в которых дубовые веники готовятся на паре с хреном, а потом туристов ждет очищение натуральным лыком.

https://ria.ru/20230728/glempingi-1886342651.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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