Эксперты назвали самые необычные бани России
Эксперты выбрали самые необычные бани в России от Калининграда до Сахалина
© Фото : Галина Соколова Открытая терраса на плавучей в бане "Море пара"
© Фото : Галина Соколова
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эксперты назвали самые необычные бани России, сообщает Туту.
Самой суровой опрошенные сервисом путешествий специалисты, блогеры и журналисты, считают баню глэмпинга "Китовый берег" в Мурманской области. Вид из парной и бочки Фурако — на ледяные воды Баренцева моря. Еще там предлагают "заполярный экстрим" — парение с профессиональным банщиком при максимально высокой температуре.
С видом на Балтийское море можно провести время в Nordic Spa в поселке Янтарный Калининградской области. Там сауны расположены у чистейшего пляжа, а купель с горячей водой – прямо на песке у кромки воды.
Самой сказочной эксперты назвали "Чапаевские бани" в Екатеринбурге. Там легко представить себя героем русской сказки. Надо только выбрать для процедур один из деревянных домиков: рыбацкую избушку, боярские палаты или царский терем.
Самая историческая — баня "Кырхлар Хаммам", с XVII века работающая в Дербенте. Журчит фонтан, на стенах — цветастые ковры, посетителям предлагают традиционные угощения.
Необычны парные на воде. Так, в Муроме гостей принимает баня-корабль Varuna. Путешествуя по Оке, посетители изучают окрестности из теплой купели, жарят мясо прямо на палубе.
"Море пара" — плавучая баня в бухте Рында Японского моря, куда гостей доставляют на корабле. Желающие отправляются в парную из кедра, другие — занимаются йогой на палубе или с разбега прыгают в море.
Самой роскошной туристы назвали баню на воде на Алтае — Altay Village Teletskoe. Это настоящая яхта с сауной, открытой купелью и гостиной, откуда можно любоваться "Русской Швейцарией".
Самая царская — баня гостиницы "Горячие ключи" в Суздале. На территории одноименного отеля режиссер Павел Лунгин снимал историческую драму "Царь". Парные в гостинице тоже весьма кинематографичны и выглядят как уютные избушки, в которых дубовые веники готовятся на паре с хреном, а потом туристов ждет очищение натуральным лыком.