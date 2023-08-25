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Победители профконкурсов учителей будут получать от 200 тысяч рублей
Победители профконкурсов учителей будут получать от 200 тысяч рублей - РИА Новости, 25.08.2023
Победители профконкурсов учителей будут получать от 200 тысяч рублей
Победители профессиональных конкурсов работников образования России с этого года начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч рублей, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:02
2023-08-25T10:02
2023-08-25T10:02
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
сн_образование
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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Победители профессиональных конкурсов работников образования России с этого года начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "С этого года победители профессиональных конкурсов "Учитель года", "Директор года", "Воспитатель года" и других, всего у нас восемь конкурсов, начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч и более", - сказал он. Министр также отметил, что на четверть увеличилось количество денежных премий учителям за достижения в области педагогической деятельности. Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование
НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Победители профессиональных конкурсов работников образования России с этого года начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.
"С этого года победители профессиональных конкурсов "Учитель года", "Директор года", "Воспитатель года" и других, всего у нас восемь конкурсов, начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч и более", - сказал он.
Министр также отметил, что на четверть увеличилось количество денежных премий учителям за достижения в области педагогической деятельности.
Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".