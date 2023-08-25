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Победители профконкурсов учителей будут получать от 200 тысяч рублей

Победители профконкурсов учителей будут получать от 200 тысяч рублей - РИА Новости, 25.08.2023

Победители профконкурсов учителей будут получать от 200 тысяч рублей

Победители профессиональных конкурсов работников образования России с этого года начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч рублей, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:02

2023-08-25T10:02

2023-08-25T10:02

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Победители профессиональных конкурсов работников образования России с этого года начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "С этого года победители профессиональных конкурсов "Учитель года", "Директор года", "Воспитатель года" и других, всего у нас восемь конкурсов, начнут получать денежные призы в размере от 200 тысяч и более", - сказал он. Министр также отметил, что на четверть увеличилось количество денежных премий учителям за достижения в области педагогической деятельности. Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование