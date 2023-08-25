В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина
Песков: итоги расследования катастрофы самолета Пригожина будут опубликованы
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области недалеко от места крушения самолета Embraer Legacy
Сотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области недалеко от места крушения самолета Embraer Legacy
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Итоги расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина опубликуют после того, как будут выполнены все необходимые экспертизы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, официально каких-то итогов нет, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы", - ответил он на вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение смерти Пригожина.
Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 25 августа выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Путин отметил, что знал Пригожина давно, он был человеком со сложной судьбой, но талантливым, добивался нужных результатов - и не только для себя, но и для общего дела.
По данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Разбившийся самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.