https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892201999.html

В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина

В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023

В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина

Итоги расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина опубликуют после того, как будут выполнены все необходимые экспертизы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:43

2023-08-25T13:43

2023-08-25T13:43

россия

происшествия

донецкая народная республика

москва

евгений пригожин

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Итоги расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина опубликуют после того, как будут выполнены все необходимые экспертизы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, официально каких-то итогов нет, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы", - ответил он на вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение смерти Пригожина. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 25 августа выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Путин отметил, что знал Пригожина давно, он был человеком со сложной судьбой, но талантливым, добивался нужных результатов - и не только для себя, но и для общего дела. По данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Разбившийся самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230825/oblomki-1892197745.html

россия

донецкая народная республика

москва

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, донецкая народная республика, москва, евгений пригожин, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)