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В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
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13:43 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892201999.html
В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина
В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина
Итоги расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина опубликуют после того, как будут выполнены все необходимые экспертизы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:43
2023-08-25T13:43
россия
происшествия
донецкая народная республика
москва
евгений пригожин
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Итоги расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина опубликуют после того, как будут выполнены все необходимые экспертизы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, официально каких-то итогов нет, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы", - ответил он на вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение смерти Пригожина. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 25 августа выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Путин отметил, что знал Пригожина давно, он был человеком со сложной судьбой, но талантливым, добивался нужных результатов - и не только для себя, но и для общего дела. По данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Разбившийся самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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россия, происшествия, донецкая народная республика, москва, евгений пригожин, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Москва, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Кремле ответили на вопрос об официальном подтверждении гибели Пригожина

Песков: итоги расследования катастрофы самолета Пригожина будут опубликованы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области недалеко от места крушения самолета Embraer Legacy
Сотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области недалеко от места крушения самолета Embraer Legacy - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области недалеко от места крушения самолета Embraer Legacy
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Итоги расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина опубликуют после того, как будут выполнены все необходимые экспертизы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, официально каких-то итогов нет, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы", - ответил он на вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение смерти Пригожина.
Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 25 августа выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Путин отметил, что знал Пригожина давно, он был человеком со сложной судьбой, но талантливым, добивался нужных результатов - и не только для себя, но и для общего дела.
По данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Разбившийся самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Грузовая техника вывозит обломки частного самолета с места крушения в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. 25 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения
Вчера, 13:30
 
РоссияПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМоскваЕвгений ПригожинВладимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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