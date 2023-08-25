https://ria.ru/20230825/peregovory-1892196322.html

Источник раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Источник раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 25.08.2023

Источник раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируются в России в начале сентября, до саммита "Большой двадцатки", сообщил... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:27

2023-08-25T13:27

2023-08-25T13:38

россия

анкара (провинция)

турция

индия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_42:291:3026:1969_1920x0_80_0_0_f3ce6edba0b9cd8ce5472398f57ae040.jpg

АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируются в России в начале сентября, до саммита "Большой двадцатки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время, скоро о ней появится официальная информация, встреча "уже готовится весьма плотно", заявил ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В России, в начале сентября", - сообщил собеседник агентства, в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о скорых переговорах двух лидеров.В ответ на уточняющий вопрос о том, пройдут ли переговоры до саммита "Большой двадцатки" в Индии 9-10 сентября или после, источник отметил, что "с большой вероятностью они (переговоры) пройдут до саммита".

https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html

россия

анкара (провинция)

турция

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анкара (провинция), турция, индия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган