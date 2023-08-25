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Источник раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 25.08.2023
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13:27 25.08.2023 (обновлено: 13:38 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892196322.html
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 25.08.2023
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируются в России в начале сентября, до саммита "Большой двадцатки", сообщил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:27
2023-08-25T13:38
россия
анкара (провинция)
турция
индия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируются в России в начале сентября, до саммита "Большой двадцатки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время, скоро о ней появится официальная информация, встреча "уже готовится весьма плотно", заявил ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В России, в начале сентября", - сообщил собеседник агентства, в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о скорых переговорах двух лидеров.В ответ на уточняющий вопрос о том, пройдут ли переговоры до саммита "Большой двадцатки" в Индии 9-10 сентября или после, источник отметил, что "с большой вероятностью они (переговоры) пройдут до саммита".
https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html
россия
анкара (провинция)
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россия, анкара (провинция), турция, индия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Анкара (провинция), Турция, Индия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Переговоры Путина и Эрдогана планируются в России в начале сентября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируются в России в начале сентября, до саммита "Большой двадцатки", сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время, скоро о ней появится официальная информация, встреча "уже готовится весьма плотно", заявил ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В России, в начале сентября", - сообщил собеседник агентства, в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о скорых переговорах двух лидеров.
В ответ на уточняющий вопрос о том, пройдут ли переговоры до саммита "Большой двадцатки" в Индии 9-10 сентября или после, источник отметил, что "с большой вероятностью они (переговоры) пройдут до саммита".
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РоссияАнкара (провинция)ТурцияИндияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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