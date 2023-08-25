https://ria.ru/20230825/obstrel-1892310510.html

При обстреле Минерального погиб мирный житель

При обстреле Минерального погиб мирный житель - РИА Новости, 25.08.2023

При обстреле Минерального погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Минеральное со стороны украинских войск, сообщил в своем телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:27

2023-08-25T19:27

2023-08-25T19:27

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецк

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Минеральное со стороны украинских войск, сообщил в своем телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) населенный пункт Минеральное (Ясиноватский район) погиб мужчина 1959 года рождения", - написал Шевченко. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

ясиноватая

украина

донецк

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ясиноватая, украина, донецк