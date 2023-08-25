https://ria.ru/20230825/obrazovanie-1892138299.html

Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов

Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов - РИА Новости, 25.08.2023

Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов

Россия фактически вошла в десятку лучших стран по качеству общего образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:04

2023-08-25T09:04

2023-08-25T12:01

россия

общество

новосибирская область

новосибирск

сергей кравцов

социальный навигатор

год педагога и наставника

сн_образование

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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Россия фактически вошла в десятку лучших стран по качеству общего образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "В рамках нацпроекта "Образование" поставлена цель - войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в нее. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Гордимся их победами", - сказал он. Министр отметил, что власти максимально поддерживают интеграцию новых регионов РФ в образовательное пространство страны, распространяют все программы и выплаты, также большую работу проводят регионы-шефы. Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".

https://ria.ru/20230825/uchebnik-1892136621.html

россия

новосибирская область

новосибирск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, новосибирская область, новосибирск, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование