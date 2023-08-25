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Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов - РИА Новости, 25.08.2023
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Год педагога и наставника
 
09:04 25.08.2023 (обновлено: 12:01 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/obrazovanie-1892138299.html
Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов
Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов - РИА Новости, 25.08.2023
Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов
Россия фактически вошла в десятку лучших стран по качеству общего образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:04
2023-08-25T12:01
россия
общество
новосибирская область
новосибирск
сергей кравцов
социальный навигатор
год педагога и наставника
сн_образование
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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Россия фактически вошла в десятку лучших стран по качеству общего образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "В рамках нацпроекта "Образование" поставлена цель - войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в нее. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Гордимся их победами", - сказал он. Министр отметил, что власти максимально поддерживают интеграцию новых регионов РФ в образовательное пространство страны, распространяют все программы и выплаты, также большую работу проводят регионы-шефы. Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
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россия
новосибирская область
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россия, общество, новосибирская область, новосибирск, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Новосибирская область, Новосибирск, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, Год педагога и наставника, СН_Образование
Россия вошла в топ стран по качеству образования, заявил Кравцов

Кравцов: РФ фактически вошла в десятку лучших стран мира по общему образованию

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Россия фактически вошла в десятку лучших стран по качеству общего образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.
"В рамках нацпроекта "Образование" поставлена цель - войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в нее. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Гордимся их победами", - сказал он.
Министр отметил, что власти максимально поддерживают интеграцию новых регионов РФ в образовательное пространство страны, распространяют все программы и выплаты, также большую работу проводят регионы-шефы.
Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
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Год педагога и наставникаРоссияОбществоНовосибирская областьНовосибирскСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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