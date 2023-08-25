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С 1 сентября во всех школах внедряется единая модель профориентации
С 1 сентября во всех школах внедряется единая модель профориентации - РИА Новости, 25.08.2023
С 1 сентября во всех школах внедряется единая модель профориентации
Единая модель профориентации внедряется с нового учебного года во всех школах России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:04
2023-08-25T10:04
2023-08-25T10:04
год педагога и наставника
сн_образование
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Единая модель профориентации внедряется с нового учебного года во всех школах России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "С нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. В рамках профминимума в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия - мои горизонты", - сказал министр. Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
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сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор
НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Единая модель профориентации внедряется с нового учебного года во всех школах России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.
"С нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. В рамках профминимума в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия - мои горизонты", - сказал министр.
Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".