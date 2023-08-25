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С 1 сентября во всех школах внедряется единая модель профориентации

С 1 сентября во всех школах внедряется единая модель профориентации - РИА Новости, 25.08.2023

С 1 сентября во всех школах внедряется единая модель профориентации

Единая модель профориентации внедряется с нового учебного года во всех школах России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:04

2023-08-25T10:04

2023-08-25T10:04

год педагога и наставника

сн_образование

общество

сергей кравцов

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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Единая модель профориентации внедряется с нового учебного года во всех школах России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "С нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. В рамках профминимума в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия - мои горизонты", - сказал министр. Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор