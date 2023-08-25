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Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию
Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию - РИА Новости, 25.08.2023
Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию
Планируется визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:24
2023-08-25T12:24
2023-08-25T12:51
хакан фидан
сергей рябков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Планируется визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Уважаемый президент Турции проявляет большую активность. Я так понимаю, что и с турецкими коллегами у нас продолжатся контакты. В том числе намечается визит министра иностранных дел Турции в РФ. Но наша позиция от этого не меняется, мы точно так же ее будем излагать и турецким нашим соседям, друзьям и коллегам", - сказал он журналистам.Накануне газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила о том, что Фидан посетит с визитом Москву в сентябре. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что глава МИД Турции "совершит визит в Россию" в ближайшее время.
https://ria.ru/20230824/peregovory-1891981484.html
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хакан фидан, сергей рябков, россия, турция, москва, реджеп тайип эрдоган
Хакан Фидан, Сергей Рябков, Россия, Турция, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган
Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию
Рябков: намечается визит главы МИД Турции Фидана в Россию