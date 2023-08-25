https://ria.ru/20230825/mid-1892177958.html

Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию

Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию - РИА Новости, 25.08.2023

Рябков анонсировал визит главы МИД Турции в Россию

Планируется визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:24

2023-08-25T12:24

2023-08-25T12:51

хакан фидан

сергей рябков

россия

турция

москва

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Планируется визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Уважаемый президент Турции проявляет большую активность. Я так понимаю, что и с турецкими коллегами у нас продолжатся контакты. В том числе намечается визит министра иностранных дел Турции в РФ. Но наша позиция от этого не меняется, мы точно так же ее будем излагать и турецким нашим соседям, друзьям и коллегам", - сказал он журналистам.Накануне газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила о том, что Фидан посетит с визитом Москву в сентябре. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что глава МИД Турции "совершит визит в Россию" в ближайшее время.

https://ria.ru/20230824/peregovory-1891981484.html

россия

турция

москва

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хакан фидан, сергей рябков, россия, турция, москва, реджеп тайип эрдоган