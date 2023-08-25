https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892277885.html

Лукашенко заявил, что властям России не нужно было покушение на Пригожина

Лукашенко заявил, что властям России не нужно было покушение на Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023

Лукашенко заявил, что властям России не нужно было покушение на Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям РФ не нужно было покушение на основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, так как ситуация... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:50

2023-08-25T17:50

2023-08-25T17:50

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям РФ не нужно было покушение на основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, так как ситуация стабилизировалась, стороны пришли к договоренностям. "В покушении на Евгения Пригожина для российских властей не было никакого смысла: ситуация с ЧВК "Вагнер" устаканилась, стороны пришли к договоренностям и согласовали дальнейшие шаги", - передает слова Лукашенко Sputnik Беларусь. "То, что хвост (у самолета с членами группы "Вагнер" - ред.) оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил, я лично не знаю. Но я сказал, что я, зная (президента России Владимира) Путина, насколько он щепетильный, осторожный, аккуратный, не верю, что он будет этим заниматься. Для главы такого государства это безумие. Он не безумец", - сказал Лукашенко. По его словам, "Запад начал орать, подпевать ему начали другие, что "вот, Путин, зловредный и злопамятный"". "Как бы ни было, что бы ни происходило, время покажет. Пройдет время, мы все узнаем. Это скрыть в современное время невозможно. Но то, что произошло, гнусно. Для меня это неприемлемо. Еще и с той точки зрения: все мы мужики, война есть война, но в чем виноваты трое пилотов, стюардесса? Там же половина людей, которая вообще к этому "маршу справедливости" не имела отношения. Поэтому я этого не понимаю и не приемлю. Это недопустимо", - подчеркнул Лукашенко. По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Добавляется, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230825/pokhorony-1892196417.html

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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)