https://ria.ru/20230825/konkurs-1892149637.html

Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование"

Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование" - РИА Новости, 25.08.2023

Продолжается прием заявок на конкурс "ПРО Образование"

Более 800 заявок направили участники Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование – 2023", сообщили в Минпросвещения. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:17

2023-08-25T10:17

2023-08-25T10:45

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 800 заявок направили участники Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование – 2023", сообщили в Минпросвещения.Множество представителей информационных агентств, теле- и радиокомпаний, образовательных объединений, журналистов различных изданий, блогеров, а также студентов стали частью конкурсного движения.Самой популярной номинацией 2023 года остается "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях". Количество участников в ней составляет четверть от общего числа заявок.Далее следуют номинации "Лучший материал о работе педагогов" (100 заявок), "Лучший материал про воспитание учащихся" (70 материалов), "Лучший материал о модернизации образования" и "Лучший медиапроект образовательной организации" (60 и 50 заявок.Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать в 20 номинациях на сайте до 27 октября 2023 года. Имена победителей состязания объявят в декабре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.Смотрите видео: победитель в номинации "Лучший медиапроект образовательной организации" Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО Образование – 2022" Татьяна Панова поделилась своими впечатлениями от участия в мероприятии и рассказала о том, как важно быть услышанным профессиональным сообществом и широкой общественностью.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и 5 специальных номинациях. Особого упоминания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школьную жизнь в социальной сети "ВКонтакте".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сн_образование