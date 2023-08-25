https://ria.ru/20230825/katastrofa-1892194159.html

В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина

В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023

В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина

Фактов по авиакатастрофе, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не много, их предстоит выяснить в ходе следственных действий, заявил... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:20

2023-08-25T13:20

2023-08-25T13:37

происшествия

россия

москва

санкт-петербург

крушение частного самолета в тверской области

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892199882_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_aa790e212385d2167e04dd4a303a0be5.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Фактов по авиакатастрофе, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не много, их предстоит выяснить в ходе следственных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах. Фактов пока не много, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как могут прокомментировать заявления представителей Запада, утверждающих о причастности Кремля к инциденту. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230825/vstrecha-1892191269.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, москва, санкт-петербург, крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений пригожин, дмитрий песков