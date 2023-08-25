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В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
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13:20 25.08.2023 (обновлено: 13:37 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/katastrofa-1892194159.html
В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина
В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина
Фактов по авиакатастрофе, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не много, их предстоит выяснить в ходе следственных действий, заявил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:20
2023-08-25T13:37
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
крушение частного самолета в тверской области
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений пригожин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Фактов по авиакатастрофе, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не много, их предстоит выяснить в ходе следственных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах. Фактов пока не много, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как могут прокомментировать заявления представителей Запада, утверждающих о причастности Кремля к инциденту. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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россия
москва
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений пригожин, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Крушение частного самолета в Тверской области, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Евгений Пригожин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина

Песков: факты по катастрофе самолета Пригожина предстоит выяснить при следствии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГрузовая техника работает на месте крушения частного самолета в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Грузовая техника работает на месте крушения частного самолета в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Грузовая техника работает на месте крушения частного самолета в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Фактов по авиакатастрофе, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не много, их предстоит выяснить в ходе следственных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах. Фактов пока не много, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как могут прокомментировать заявления представителей Запада, утверждающих о причастности Кремля к инциденту.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Вчера, 13:12
 
ПроисшествияРоссияМоскваСанкт-ПетербургКрушение частного самолета в Тверской областиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ПригожинДмитрий Песков
 
 
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