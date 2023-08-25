https://ria.ru/20230825/frukt-1892111123.html

Назван фрукт, употребление которого омолаживает лицо

Назван фрукт, употребление которого омолаживает лицо - РИА Новости, 25.08.2023

Назван фрукт, употребление которого омолаживает лицо

Омолодить кожу лица и придать ей более здоровый цвет можно, если регулярно употреблять сливы, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:10

2023-08-25T02:10

2023-08-25T02:10

общество

зоя богданова

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Омолодить кожу лица и придать ей более здоровый цвет можно, если регулярно употреблять сливы, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Процесс старения может ускоряться из-за окислительного стресса – состояния, вызванного избытком свободных радикалов в организме. Защитить клетки от вредного воздействия этих частиц помогает здоровое питание, уверена Богданова. По словам диетолога, регулярно включая в рацион некоторые продукты, можно сделать кожу лица более гладкой и упругой. В качестве примера она привела сливы."Сливы полезны для кожи лица. Они богаты витаминами группы А и группы B, в них много магния, железа, кальция, а также веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы. Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения", – уточнила Богданова.Аналогичным действием могут обладать и другие фрукты, считает она. Однако диетолог рекомендует отдавать предпочтение плодам с низким гликемическим индексом, как у слив."Если употреблять в среднем не менее 300 граммов в день фруктов с низким гликемическим индексом, в том числе слив, это очень хорошо скажется на цвете лица и упругости кожи", – заключила Зоя Богданова в интервью радио Sputnik

https://ria.ru/20230709/myshtsy-1882807564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, зоя богданова, здоровье - общество