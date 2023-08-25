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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 25.08.2023
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13:19 25.08.2023 (обновлено: 15:49 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/erdogan-1892193427.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:19
2023-08-25T15:49
политика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Но обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах, и мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, готовится весьма плотно", — уточнил представитель Кремля.Информацию, что визит Эрдогана в Россию состоится в начале сентября, РИА Новости подтвердил дипломатический источник в Анкаре.Он уточнил, что переговоры "с большой вероятностью" пройдут до саммита "Большой двадцатки", который состоится в Индии 9-10 сентября.По данным источников газеты Yeni Şafak в канцелярии турецкого президента, возможный визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по зерновой сделке. Анкара считает "нездоровыми" альтернативные маршруты без взаимодействия с Россией, уточнило издание. Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию.
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политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

Песков заявил о подготовке встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Но обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах, и мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, готовится весьма плотно", — уточнил представитель Кремля.
Информацию, что визит Эрдогана в Россию состоится в начале сентября, РИА Новости подтвердил дипломатический источник в Анкаре.
Он уточнил, что переговоры "с большой вероятностью" пройдут до саммита "Большой двадцатки", который состоится в Индии 9-10 сентября.
По данным источников газеты Yeni Şafak в канцелярии турецкого президента, возможный визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по зерновой сделке. Анкара считает "нездоровыми" альтернативные маршруты без взаимодействия с Россией, уточнило издание. Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию.
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