https://ria.ru/20230825/erdogan-1892193427.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 25.08.2023

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:19

2023-08-25T13:19

2023-08-25T15:49

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Но обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах, и мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, готовится весьма плотно", — уточнил представитель Кремля.Информацию, что визит Эрдогана в Россию состоится в начале сентября, РИА Новости подтвердил дипломатический источник в Анкаре.Он уточнил, что переговоры "с большой вероятностью" пройдут до саммита "Большой двадцатки", который состоится в Индии 9-10 сентября.По данным источников газеты Yeni Şafak в канцелярии турецкого президента, возможный визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по зерновой сделке. Анкара считает "нездоровыми" альтернативные маршруты без взаимодействия с Россией, уточнило издание. Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию.

https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков