На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран
На место крушения Embraer в Тверской области прибыли грузовики и подъемный кран
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГрузовая техника готовится к вывозу обломков с места крушения частного самолета в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Грузовая техника готовится к вывозу обломков с места крушения частного самолета в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
КУЖЕНКИНО (Тверская область), 25 авг - РИА Новости. Грузовики и подъемный кран прибыли на место крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Всего на место авиакатастрофы под посёлком Куженкино приехали два грузовика и один подъёмный кран. У подъезда к полю, где лежат обломки самолета, дежурят полиция и Росгвардия, сотрудников СМИ туда не пускают.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.