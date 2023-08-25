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На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран - РИА Новости, 25.08.2023
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10:31 25.08.2023 (обновлено: 10:42 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/embraer-1892151841.html
На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран
На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран - РИА Новости, 25.08.2023
На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран
Грузовики и подъемный кран прибыли на место крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:31
2023-08-25T10:42
крушение частного самолета в тверской области
происшествия
евгений пригожин
тверская область
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КУЖЕНКИНО (Тверская область), 25 авг - РИА Новости. Грузовики и подъемный кран прибыли на место крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Всего на место авиакатастрофы под посёлком Куженкино приехали два грузовика и один подъёмный кран. У подъезда к полю, где лежат обломки самолета, дежурят полиция и Росгвардия, сотрудников СМИ туда не пускают. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892150347.html
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крушение частного самолета в тверской области, происшествия, евгений пригожин, тверская область
Крушение частного самолета в Тверской области, Происшествия, Евгений Пригожин, Тверская область
На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран

На место крушения Embraer в Тверской области прибыли грузовики и подъемный кран

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГрузовая техника готовится к вывозу обломков с места крушения частного самолета в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Грузовая техника готовится к вывозу обломков с места крушения частного самолета в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Грузовая техника готовится к вывозу обломков с места крушения частного самолета в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
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КУЖЕНКИНО (Тверская область), 25 авг - РИА Новости. Грузовики и подъемный кран прибыли на место крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Всего на место авиакатастрофы под посёлком Куженкино приехали два грузовика и один подъёмный кран. У подъезда к полю, где лежат обломки самолета, дежурят полиция и Росгвардия, сотрудников СМИ туда не пускают.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Крушение частного самолета в Тверской областиПроисшествияЕвгений ПригожинТверская область
 
 
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