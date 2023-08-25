https://ria.ru/20230825/embraer-1892151841.html

На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран

На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран - РИА Новости, 25.08.2023

На место крушения Embraer в Тверской области прибыл подъемный кран

Грузовики и подъемный кран прибыли на место крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:31

2023-08-25T10:31

2023-08-25T10:42

крушение частного самолета в тверской области

происшествия

евгений пригожин

тверская область

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КУЖЕНКИНО (Тверская область), 25 авг - РИА Новости. Грузовики и подъемный кран прибыли на место крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Всего на место авиакатастрофы под посёлком Куженкино приехали два грузовика и один подъёмный кран. У подъезда к полю, где лежат обломки самолета, дежурят полиция и Росгвардия, сотрудников СМИ туда не пускают. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892150347.html

тверская область

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Влада Копылова

крушение частного самолета в тверской области, происшествия, евгений пригожин, тверская область