https://ria.ru/20230825/dtp-1892287008.html
Обвиняемый в ДТП в Калуге привлекался за нарушения ПДД 38 раз за год
Обвиняемый в ДТП в Калуге привлекался за нарушения ПДД 38 раз за год - РИА Новости, 25.08.2023
Обвиняемый в ДТП в Калуге привлекался за нарушения ПДД 38 раз за год
Водителя, сбившего 11 пешеходов в Калуге, 38 раз за год привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщается на сайте управления СК России РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:08
2023-08-25T18:08
2023-08-25T18:36
происшествия
авто
россия
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калуга
toyota corolla
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Водителя, сбившего 11 пешеходов в Калуге, 38 раз за год привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщается на сайте управления СК России по региону."В материалах, представленных следователем суду (в ходатайстве об аресте. — Прим. ред.), содержатся данные о 38 фактах привлечения водителя к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год, а также о введении правоохранительных органов в заблуждение относительно якобы утраченного водительского удостоверения, которое мужчина должен был сдать", — говорится в заявлении.В пятницу Калужский районный суд постановил арестовать виновника происшествия на два месяца.ДТП произошло накануне днем на улице Кирова в Калуге. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. В итоге пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них на месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.Медики установили, что владелец автомобиля был в состоянии наркотического опьянения. На допросе он это отрицал, а в остальном дал признательные показания.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав".
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происшествия, авто, россия, калужская область, калуга, toyota corolla, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Калужская область, Калуга, Toyota Corolla, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в ДТП в Калуге привлекался за нарушения ПДД 38 раз за год
Обвиняемый в ДТП в Калуге 38 раз за год привлекался за нарушения ПДД
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг — РИА Новости.
Водителя, сбившего 11 пешеходов в Калуге, 38 раз за год привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщается на сайте
управления СК России по региону.
"В материалах, представленных следователем суду (в ходатайстве об аресте. — Прим. ред.), содержатся данные о 38 фактах привлечения водителя к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год, а также о введении правоохранительных органов в заблуждение относительно якобы утраченного водительского удостоверения, которое мужчина должен был сдать", — говорится в заявлении.
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В пятницу Калужский районный суд постановил арестовать виновника происшествия на два месяца.
ДТП произошло накануне днем на улице Кирова в Калуге. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. В итоге пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них на месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.
Медики установили, что владелец автомобиля был в состоянии наркотического опьянения. На допросе он это отрицал, а в остальном дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав".
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