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Симоньян назвала главную разницу между БРИКС и НАТО - РИА Новости, 26.08.2023
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23:59 25.08.2023 (обновлено: 02:09 26.08.2023)
https://ria.ru/20230825/briks-1892334121.html
Симоньян назвала главную разницу между БРИКС и НАТО
Симоньян назвала главную разницу между БРИКС и НАТО - РИА Новости, 26.08.2023
Симоньян назвала главную разницу между БРИКС и НАТО
БРИКС, в отличии от Евросоюза и НАТО, построена на принципах взаимоуважения и одинаковой выгоды, на горизонтальных связях, а их поддерживать сложнее, заявила... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-25T23:59
2023-08-26T02:09
в мире
индия
юар
россия
маргарита симоньян
сирил рамафоса
нато
g7
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг — РИА Новости. БРИКС, в отличии от Евросоюза и НАТО, построена на принципах взаимоуважения и одинаковой выгоды, на горизонтальных связях, а их поддерживать сложнее, заявила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в ток-шоу "Своя правда" на НТВ. "В БРИКС кто главный? Россия? Нет, конечно. Индия? Нет. Никто не главный в БРИКС. Мы пытаемся построить другой миропорядок, основанный на других, горизонтальных связях. Горизонтальные связи поддерживать сложнее… А попробуй наладить горизонтальные связи с людьми, которые тебе не подчиняются и не обязаны подчиняться, а все ваши отношения строятся исключительно на взаимоуважении, взаимной одинаковой выгоде и могут прекратиться в любую минуту, потому что нам нечем друг друга шантажировать и никто никому ничего не должен", — сказала она. По ее словам, это другой уровень отношений и среди людей, и в международной политике. "БРИКС – это не человек, а организация, простите за тавтологию, более высокой духовной организации, потому что она построена на горизонтальных, а значит более уважительных принципах", — заявила она. Симоньян отметила, что если Индия станет членом G7, Аргентина примет доллар, "мы не будем на них орать и не будем делать заявлений", и никто не будет. "БРИКС построен на горизонтальных связях. И каждый его член, если ему удобно сидеть на двух стульях, может сидит на двух, если это в национальных интересах этого государства, и мы все относимся к этому с уважением. Начните относиться с уважением к другим странам, и тогда, может, G7 станет G11, а пока - нет", — сказал она. По ее мнению, миропорядок на Западе устроен на одной вертикальной связи.&quot;Это всегда связь подчиненного с командиром. Это всегда кнут и пряник. Они просто не понимают,… когда связи могут быть горизонтальными&quot;, — заявила Симоньян.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
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в мире, индия, юар, россия, маргарита симоньян, сирил рамафоса, нато, g7, брикс
В мире, Индия, ЮАР, Россия, Маргарита Симоньян, Сирил Рамафоса, НАТО, G7, БРИКС
Симоньян назвала главную разницу между БРИКС и НАТО

Симоньян: в БРИКС нет главных, каждый может участвовать в других объединениях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг — РИА Новости. БРИКС, в отличии от Евросоюза и НАТО, построена на принципах взаимоуважения и одинаковой выгоды, на горизонтальных связях, а их поддерживать сложнее, заявила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в ток-шоу "Своя правда" на НТВ.
"В БРИКС кто главный? Россия? Нет, конечно. Индия? Нет. Никто не главный в БРИКС. Мы пытаемся построить другой миропорядок, основанный на других, горизонтальных связях. Горизонтальные связи поддерживать сложнее… А попробуй наладить горизонтальные связи с людьми, которые тебе не подчиняются и не обязаны подчиняться, а все ваши отношения строятся исключительно на взаимоуважении, взаимной одинаковой выгоде и могут прекратиться в любую минуту, потому что нам нечем друг друга шантажировать и никто никому ничего не должен", — сказала она.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Эксперт высказался о расширении БРИКС
Вчера, 17:41
По ее словам, это другой уровень отношений и среди людей, и в международной политике. "БРИКС – это не человек, а организация, простите за тавтологию, более высокой духовной организации, потому что она построена на горизонтальных, а значит более уважительных принципах", — заявила она.
Симоньян отметила, что если Индия станет членом G7, Аргентина примет доллар, "мы не будем на них орать и не будем делать заявлений", и никто не будет. "БРИКС построен на горизонтальных связях. И каждый его член, если ему удобно сидеть на двух стульях, может сидит на двух, если это в национальных интересах этого государства, и мы все относимся к этому с уважением. Начните относиться с уважением к другим странам, и тогда, может, G7 станет G11, а пока - нет", — сказал она.
По ее мнению, миропорядок на Западе устроен на одной вертикальной связи.
«

"Это всегда связь подчиненного с командиром. Это всегда кнут и пряник. Они просто не понимают,… когда связи могут быть горизонтальными", — заявила Симоньян.

Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреИндияЮАРРоссияМаргарита СимоньянСирил РамафосаНАТОG7БРИКС
 
 
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