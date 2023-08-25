Симоньян назвала главную разницу между БРИКС и НАТО
Симоньян: в БРИКС нет главных, каждый может участвовать в других объединениях
Логотип БРИКС. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг — РИА Новости. БРИКС, в отличии от Евросоюза и НАТО, построена на принципах взаимоуважения и одинаковой выгоды, на горизонтальных связях, а их поддерживать сложнее, заявила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в ток-шоу "Своя правда" на НТВ.
"В БРИКС кто главный? Россия? Нет, конечно. Индия? Нет. Никто не главный в БРИКС. Мы пытаемся построить другой миропорядок, основанный на других, горизонтальных связях. Горизонтальные связи поддерживать сложнее… А попробуй наладить горизонтальные связи с людьми, которые тебе не подчиняются и не обязаны подчиняться, а все ваши отношения строятся исключительно на взаимоуважении, взаимной одинаковой выгоде и могут прекратиться в любую минуту, потому что нам нечем друг друга шантажировать и никто никому ничего не должен", — сказала она.
По ее словам, это другой уровень отношений и среди людей, и в международной политике. "БРИКС – это не человек, а организация, простите за тавтологию, более высокой духовной организации, потому что она построена на горизонтальных, а значит более уважительных принципах", — заявила она.
Симоньян отметила, что если Индия станет членом G7, Аргентина примет доллар, "мы не будем на них орать и не будем делать заявлений", и никто не будет. "БРИКС построен на горизонтальных связях. И каждый его член, если ему удобно сидеть на двух стульях, может сидит на двух, если это в национальных интересах этого государства, и мы все относимся к этому с уважением. Начните относиться с уважением к другим странам, и тогда, может, G7 станет G11, а пока - нет", — сказал она.
По ее мнению, миропорядок на Западе устроен на одной вертикальной связи.
«
"Это всегда связь подчиненного с командиром. Это всегда кнут и пряник. Они просто не понимают,… когда связи могут быть горизонтальными", — заявила Симоньян.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.