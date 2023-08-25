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Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в октябре
Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в октябре - РИА Новости, 25.08.2023
Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в октябре
Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге, скорее всего, в октябре, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:57
2023-08-25T19:57
2023-08-25T20:13
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге, скорее всего, в октябре, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "В конце этого года у нас будет межпарламентский форум БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в октябре, я думаю", - заявила министр в интервью радиостанции Radio Ubuntu. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
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в мире, юар, йоханнесбург, аргентина, наледи пандор, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Аргентина, Наледи Пандор, Сирил Рамафоса, БРИКС
Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в октябре
МИД ЮАР: межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в октябре