https://ria.ru/20230825/briks-1892313600.html

Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в октябре

Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в октябре - РИА Новости, 25.08.2023

Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в октябре

Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге, скорее всего, в октябре, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:57

2023-08-25T19:57

2023-08-25T20:13

в мире

юар

йоханнесбург

аргентина

наледи пандор

сирил рамафоса

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892183359_0:333:3047:2047_1920x0_80_0_0_07b3902765dd117b8e1ce02baad62585.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Межпарламентский форум БРИКС пройдет в Йоханнесбурге, скорее всего, в октябре, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "В конце этого года у нас будет межпарламентский форум БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в октябре, я думаю", - заявила министр в интервью радиостанции Radio Ubuntu. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

юар

йоханнесбург

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, йоханнесбург, аргентина, наледи пандор, сирил рамафоса, брикс