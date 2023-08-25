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МИД ОАЭ: приcоединение страны к БРИКС отражает ее усилия
МИД ОАЭ: приcоединение страны к БРИКС отражает ее усилия - РИА Новости, 25.08.2023
МИД ОАЭ: приcоединение страны к БРИКС отражает ее усилия
Присоединение к БРИКС представляет один из приоритетов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в продвижении конструктивного диалога с участием развивающихся... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:11
2023-08-25T19:11
2023-08-25T19:30
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Присоединение к БРИКС представляет один из приоритетов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в продвижении конструктивного диалога с участием развивающихся стран, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Аль Нахайян поблагодарил членов-основателей экономического блока за приглашение в БРИКС, указав, что его страна регулярно подчеркивает важность многостороннего поддержания мира, безопасности и развития на глобальном уровне. "Это событие является частью приоритетов ОАЭ в укреплении конструктивного диалога посредством активных платформ, представляющих экономики развивающихся стран", - также приводит МИД слова министра. В четверг премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил, что одобрение заявки ОАЭ на присоединение к БРИКС является успехом сбалансированной внешней политики страны. В свою очередь президент арабского государства Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил страны-члены блока за решение одобрить заявку страны на вступление в эту БРИКС Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита южноафриканский президент Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав блока. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
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в мире, юар, оаэ, йоханнесбург, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, ОАЭ, Йоханнесбург, Сирил Рамафоса, БРИКС
МИД ОАЭ: приcоединение страны к БРИКС отражает ее усилия
МИД ОАЭ: приcоединение страны к БРИКС отражает ее усилия во внешней политике