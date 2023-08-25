https://ria.ru/20230825/briks-1892309029.html

МИД ОАЭ: приcоединение страны к БРИКС отражает ее усилия

МИД ОАЭ: приcоединение страны к БРИКС отражает ее усилия - РИА Новости, 25.08.2023

МИД ОАЭ: приcоединение страны к БРИКС отражает ее усилия

Присоединение к БРИКС представляет один из приоритетов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в продвижении конструктивного диалога с участием развивающихся... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:11

2023-08-25T19:11

2023-08-25T19:30

в мире

юар

оаэ

йоханнесбург

сирил рамафоса

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892183359_0:333:3047:2047_1920x0_80_0_0_07b3902765dd117b8e1ce02baad62585.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Присоединение к БРИКС представляет один из приоритетов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в продвижении конструктивного диалога с участием развивающихся стран, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Аль Нахайян поблагодарил членов-основателей экономического блока за приглашение в БРИКС, указав, что его страна регулярно подчеркивает важность многостороннего поддержания мира, безопасности и развития на глобальном уровне. "Это событие является частью приоритетов ОАЭ в укреплении конструктивного диалога посредством активных платформ, представляющих экономики развивающихся стран", - также приводит МИД слова министра. В четверг премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил, что одобрение заявки ОАЭ на присоединение к БРИКС является успехом сбалансированной внешней политики страны. В свою очередь президент арабского государства Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил страны-члены блока за решение одобрить заявку страны на вступление в эту БРИКС Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита южноафриканский президент Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав блока. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

юар

оаэ

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, оаэ, йоханнесбург, сирил рамафоса, брикс