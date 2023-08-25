https://ria.ru/20230825/briks-1892197113.html
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедший саммит БРИКС чрезвычайно успешным. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:28
2023-08-25T13:28
2023-08-25T13:29
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йоханнесбург
брикс
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедший саммит БРИКС чрезвычайно успешным. "БРИКС - это главное, чрезвычайно успешный саммит, и, конечно же, принята вторая Йоханнесбургская декларация, важный документ", - сказал Песков. Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, йоханнесбург, брикс, дмитрий песков
В мире, Россия, Йоханнесбург, БРИКС, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС
Песков: в Кремле саммит БРИКС считают чрезвычайно успешным