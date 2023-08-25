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В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
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13:28 25.08.2023 (обновлено: 13:29 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/briks-1892197113.html
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедший саммит БРИКС чрезвычайно успешным. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:28
2023-08-25T13:29
в мире
россия
йоханнесбург
брикс
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедший саммит БРИКС чрезвычайно успешным. "БРИКС - это главное, чрезвычайно успешный саммит, и, конечно же, принята вторая Йоханнесбургская декларация, важный документ", - сказал Песков. Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.
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в мире, россия, йоханнесбург, брикс, дмитрий песков
В мире, Россия, Йоханнесбург, БРИКС, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС

Песков: в Кремле саммит БРИКС считают чрезвычайно успешным

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция лидеров БРИКС после саммита в Йоханнесбурге
Итоговая пресс-конференция лидеров БРИКС после саммита в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Итоговая пресс-конференция лидеров БРИКС после саммита в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедший саммит БРИКС чрезвычайно успешным.
"БРИКС - это главное, чрезвычайно успешный саммит, и, конечно же, принята вторая Йоханнесбургская декларация, важный документ", - сказал Песков.
Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияЙоханнесбургБРИКСДмитрий Песков
 
 
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