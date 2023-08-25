https://ria.ru/20230825/briks-1892197113.html

В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС

В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023

В Кремле прокомментировали итоги саммита БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедший саммит БРИКС чрезвычайно успешным. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:28

2023-08-25T13:28

2023-08-25T13:29

в мире

россия

йоханнесбург

брикс

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892031815_0:208:3098:1951_1920x0_80_0_0_87ad6a335310efac5964ab3d07672a6a.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедший саммит БРИКС чрезвычайно успешным. "БРИКС - это главное, чрезвычайно успешный саммит, и, конечно же, принята вторая Йоханнесбургская декларация, важный документ", - сказал Песков. Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

россия

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, йоханнесбург, брикс, дмитрий песков