https://ria.ru/20230825/briks-1892191522.html

В Кремле заявили, что БРИКС не позиционирует себя против кого-либо

В Кремле заявили, что БРИКС не позиционирует себя против кого-либо - РИА Новости, 25.08.2023

В Кремле заявили, что БРИКС не позиционирует себя против кого-либо

Организация БРИКС не позиционируется против кого-либо, наоборот, она нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:14

2023-08-25T13:14

2023-08-25T13:14

в мире

россия

китай

дмитрий песков

сергей лавров

владимир путин

брикс

йоханнесбург

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Организация БРИКС не позиционируется против кого-либо, наоборот, она нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. "Саммит, действительно, чрезвычайно важный с точки зрения своих итогов: и расширенческая тематика, и акцентирование государствами-участниками сходства мнений в необходимости укрепления самостоятельности экономик стран, мировоззрения стран, при этом не позиционируя блок против кого-то и самих стран против кого-то, наоборот, нацеленность именно на взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230825/briks-1892185338.html

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китай

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, брикс, йоханнесбург