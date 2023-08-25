https://ria.ru/20230825/briks-1892191522.html
В Кремле заявили, что БРИКС не позиционирует себя против кого-либо
В Кремле заявили, что БРИКС не позиционирует себя против кого-либо - РИА Новости, 25.08.2023
В Кремле заявили, что БРИКС не позиционирует себя против кого-либо
Организация БРИКС не позиционируется против кого-либо, наоборот, она нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:14
2023-08-25T13:14
2023-08-25T13:14
в мире
россия
китай
дмитрий песков
сергей лавров
владимир путин
брикс
йоханнесбург
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Организация БРИКС не позиционируется против кого-либо, наоборот, она нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. "Саммит, действительно, чрезвычайно важный с точки зрения своих итогов: и расширенческая тематика, и акцентирование государствами-участниками сходства мнений в необходимости укрепления самостоятельности экономик стран, мировоззрения стран, при этом не позиционируя блок против кого-то и самих стран против кого-то, наоборот, нацеленность именно на взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230825/briks-1892185338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, китай, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, брикс, йоханнесбург
В мире, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, Йоханнесбург
В Кремле заявили, что БРИКС не позиционирует себя против кого-либо
Песков: БРИКС не позиционируется против кого-либо, нацелена на сотрудничество