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В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны

В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны - РИА Новости, 25.08.2023

В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны

Если кто-то из западных стран откажется от санкционной политики и подаст заявку в БРИКС, она будет рассмотрена, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:38

2023-08-25T12:38

2023-08-25T12:38

брикс

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Если кто-то из западных стран откажется от санкционной политики и подаст заявку в БРИКС, она будет рассмотрена, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. "Если кто-то из западной группы, для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, решит выйти из строя и, несмотря на палочную дисциплину внутри этого западного лагеря, откажется от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств и подаст заявку, тогда в соответствии с процедурой мы будем рассматривать", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в четверг было объявлено, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

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брикс, сергей рябков, в мире