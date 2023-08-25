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В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны - РИА Новости, 25.08.2023
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12:38 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/briks-1892182532.html
В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны
В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны - РИА Новости, 25.08.2023
В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны
Если кто-то из западных стран откажется от санкционной политики и подаст заявку в БРИКС, она будет рассмотрена, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:38
2023-08-25T12:38
брикс
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Если кто-то из западных стран откажется от санкционной политики и подаст заявку в БРИКС, она будет рассмотрена, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. "Если кто-то из западной группы, для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, решит выйти из строя и, несмотря на палочную дисциплину внутри этого западного лагеря, откажется от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств и подаст заявку, тогда в соответствии с процедурой мы будем рассматривать", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в четверг было объявлено, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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брикс, сергей рябков, в мире
БРИКС, Сергей Рябков, В мире
В МИД допустили рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны

Рябков: БРИКС может рассмотреть заявку от западной страны при отказе от санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Если кто-то из западных стран откажется от санкционной политики и подаст заявку в БРИКС, она будет рассмотрена, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Если кто-то из западной группы, для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, решит выйти из строя и, несмотря на палочную дисциплину внутри этого западного лагеря, откажется от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств и подаст заявку, тогда в соответствии с процедурой мы будем рассматривать", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в четверг было объявлено, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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