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Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя - РИА Новости, 25.08.2023
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11:51 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/briks-1892168941.html
Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя
Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя - РИА Новости, 25.08.2023
Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя
Надо посмотреть, как новые члены БРИКС проявят себя "на поле", потребуется время для притирки и обмена опытом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:51
2023-08-25T11:51
в мире
россия
сергей рябков
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Надо посмотреть, как новые члены БРИКС проявят себя "на поле", потребуется время для притирки и обмена опытом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в четверг было объявлено, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. "Нынешний первый "транш" включает шесть стран, это больше, чем пятерка основателей (БРИКС - ред.). Нам надо посмотреть, как эта "футбольная команда", используя выражение Сергея Викторовича Лаврова, проявит себя непосредственно на поле, насколько она сыграна, и потребуется, наверное, время для притирки и для обмена опытом", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС. Рябков выразил уверенность в том, что саммит объединения в Казани в 2024 году покажет "большой успех БРИКС в его обновлении". "Называть сейчас потенциальных кандидатов следующей волны я бы не взялся", - добавил дипломат, отвечая на вопрос о следующем расширении БРИКС.
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в мире, россия, сергей рябков, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Рябков, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя

Рябков: для притирки и обмена опытом с новыми членами БРИКС потребуется время

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель главы МИД России Сергей Рябков
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Надо посмотреть, как новые члены БРИКС проявят себя "на поле", потребуется время для притирки и обмена опытом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в четверг было объявлено, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
"Нынешний первый "транш" включает шесть стран, это больше, чем пятерка основателей (БРИКС - ред.). Нам надо посмотреть, как эта "футбольная команда", используя выражение Сергея Викторовича Лаврова, проявит себя непосредственно на поле, насколько она сыграна, и потребуется, наверное, время для притирки и для обмена опытом", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС.
Рябков выразил уверенность в том, что саммит объединения в Казани в 2024 году покажет "большой успех БРИКС в его обновлении". "Называть сейчас потенциальных кандидатов следующей волны я бы не взялся", - добавил дипломат, отвечая на вопрос о следующем расширении БРИКС.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
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БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреРоссияСергей РябковБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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