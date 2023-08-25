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Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя

Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя - РИА Новости, 25.08.2023

Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя

Надо посмотреть, как новые члены БРИКС проявят себя "на поле", потребуется время для притирки и обмена опытом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:51

2023-08-25T11:51

2023-08-25T11:51

в мире

россия

сергей рябков

брикс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Надо посмотреть, как новые члены БРИКС проявят себя "на поле", потребуется время для притирки и обмена опытом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в четверг было объявлено, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. "Нынешний первый "транш" включает шесть стран, это больше, чем пятерка основателей (БРИКС - ред.). Нам надо посмотреть, как эта "футбольная команда", используя выражение Сергея Викторовича Лаврова, проявит себя непосредственно на поле, насколько она сыграна, и потребуется, наверное, время для притирки и для обмена опытом", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС. Рябков выразил уверенность в том, что саммит объединения в Казани в 2024 году покажет "большой успех БРИКС в его обновлении". "Называть сейчас потенциальных кандидатов следующей волны я бы не взялся", - добавил дипломат, отвечая на вопрос о следующем расширении БРИКС.

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в мире, россия, сергей рябков, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)