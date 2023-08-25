https://ria.ru/20230825/briks-1892126492.html

Китайские СМИ оценили расширение БРИКС

Китайские СМИ оценили расширение БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023

Китайские СМИ оценили расширение БРИКС

Влияние и представительность БРИКС со вступлением новых стран возрастет, что позволит объединению еще больше содействовать развитию глобального управления в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T06:08

2023-08-25T06:08

2023-08-25T06:08

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Влияние и представительность БРИКС со вступлением новых стран возрастет, что позволит объединению еще больше содействовать развитию глобального управления в более справедливом направлении, пишут китайские СМИ. В ходе саммита БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав объединения. Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года. Государственное китайское издание Global Times отмечает, что все будущие члены объединения являются региональными странами, обладающими "важным влиянием". "Благодаря их участию представительность и влияние механизма сотрудничества БРИКС еще больше возрастут, что сделает объединение одной из крупнейших представительных организаций для развивающихся рынков и развивающихся стран, активно участвующих в глобальном управлении", - пишут авторы статьи. Как пишет газета, вступление новых членов является "важным шагом" для механизма сотрудничества БРИКС и глобального управления. По мнению авторов, у объединения есть "большой потенциал для содействия развитию глобального управления в более справедливом направлении". Издание подчеркивает, что несмотря на попытки некоторых западных СМИ раздуть тему расхождений мнений внутри объединения по вопросу расширения, а также их заявления о том, что Китай якобы хочет превратить БРИКС в платформу для расширения своего влияния, они "недооценили решимость членов БРИКС и других развивающихся стран объединяться и сотрудничать". "Окончательный результат, бесспорно, продемонстрировал консенсус пяти стран. Это было совсем не то, что изображали западные СМИ", - пишут авторы. Газета China Daily отмечает, что растущий интерес стран к присоединению и партнерству с БРИКС демонстрирует важный сдвиг, происходящий в настоящее время в международной системе. "Эта тенденция в отношении БРИКС отражает прагматическое стремление многих стран к большей гибкости и свободе для независимого маневрирования в глобальных делах", - говорится в статье. По словам авторов, БРИКС не только представляет развивающиеся рынки, но и обеспечивает свободное от структурных ограничений и предубеждений институтов, возглавляемых Западом, сотрудничество на глобальной арене. Усилил интерес к БРИКС, отмечает газета, и украинский кризис, в ходе которого "санкции против России обнажили доллароцентричный характер нынешней системы". "Многие страны сейчас срочно изучают варианты ведения торговой и финансовой деятельности, которые находятся вне досягаемости односторонних действий западных держав", - говорится в тексте. Несмотря на заявления о том, что у стран БРИКС отсутствует "общая идентичность" и среди участников нет сплоченности, плюрализм мнений является силой БРИКС, пишет издание. "Разногласия и дебаты внутри БРИКС обеспечивают многополярный и демократический характер. Объединение не стремится копировать иерархические структуры принятия решений форумов, возглавляемых Западом. Эта более справедливая модель привлекательна для стран глобального Юга", - отмечается в статье. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили еще 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение. С расширением страны-участницы экономического блока будут представлять около 46% мирового населения и 37% мирового ВВП.

https://ria.ru/20230825/briks-1892113298.html

https://ria.ru/20230825/briks-1892111800.html

https://ria.ru/20230824/briks-1892045508.html

https://ria.ru/20230824/vstuplenie-1892107230.html

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юар, китай, россия, сирил рамафоса, брикс, в мире