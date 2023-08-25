https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html

Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС

Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023

Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС

Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:13

2023-08-25T03:13

2023-08-25T03:16

боливия

юар

аргентина

луис арсе

сирил рамафоса

брикс

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе."Мы очень довольны, что различные страны сейчас присоединяются к БРИКС, и мы внимательно следим за тем, что Боливия в ближайшем будущем может вступить", - сказал он."Я думаю, что больше стран с блоке означают большие экономические возможности, это свидетельство того, что блок успешен", - добавил он.В ходе саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав объединения. Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230825/frantsiya-1892114627.html

боливия

юар

аргентина

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боливия, юар, аргентина, луис арсе, сирил рамафоса, брикс, в мире