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Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
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03:13 25.08.2023 (обновлено: 03:16 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС
Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:13
2023-08-25T03:16
боливия
юар
аргентина
луис арсе
сирил рамафоса
брикс
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе."Мы очень довольны, что различные страны сейчас присоединяются к БРИКС, и мы внимательно следим за тем, что Боливия в ближайшем будущем может вступить", - сказал он."Я думаю, что больше стран с блоке означают большие экономические возможности, это свидетельство того, что блок успешен", - добавил он.В ходе саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав объединения. Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.
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боливия, юар, аргентина, луис арсе, сирил рамафоса, брикс, в мире
Боливия, ЮАР, Аргентина, Луис Арсе, Сирил Рамафоса, БРИКС, В мире
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС

Президент Боливии Арсе: Ла-Пас надеется вскоре вступить в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе.
«
"Мы очень довольны, что различные страны сейчас присоединяются к БРИКС, и мы внимательно следим за тем, что Боливия в ближайшем будущем может вступить", - сказал он.
"Я думаю, что больше стран с блоке означают большие экономические возможности, это свидетельство того, что блок успешен", - добавил он.
В ходе саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав объединения. Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.
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БоливияЮАРАргентинаЛуис АрсеСирил РамафосаБРИКСВ мире
 
 
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