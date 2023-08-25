https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС
Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:13
2023-08-25T03:13
2023-08-25T03:16
боливия
юар
аргентина
луис арсе
сирил рамафоса
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_0:217:3082:1951_1920x0_80_0_0_fe5a34462f66440361dbd58606bbb7c1.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Боливия приветствует присоединение новых стран к БРИКС и надеется на свое скорейшее вступление в объединение, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе."Мы очень довольны, что различные страны сейчас присоединяются к БРИКС, и мы внимательно следим за тем, что Боливия в ближайшем будущем может вступить", - сказал он."Я думаю, что больше стран с блоке означают большие экономические возможности, это свидетельство того, что блок успешен", - добавил он.В ходе саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав объединения. Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230825/frantsiya-1892114627.html
боливия
юар
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e49d6f4ae502493ac08b0e8e8ec1c76a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, юар, аргентина, луис арсе, сирил рамафоса, брикс, в мире
Боливия, ЮАР, Аргентина, Луис Арсе, Сирил Рамафоса, БРИКС, В мире
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС
Президент Боливии Арсе: Ла-Пас надеется вскоре вступить в БРИКС