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Власти Никарагуа поздравили группу БРИКС с расширением состава - РИА Новости, 25.08.2023
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01:22 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/briks-1892113298.html
Власти Никарагуа поздравили группу БРИКС с расширением состава
Власти Никарагуа поздравили группу БРИКС с расширением состава - РИА Новости, 25.08.2023
Власти Никарагуа поздравили группу БРИКС с расширением состава
Правительство Никарагуа приветствовало расширение состава участников группы БРИКС, отметив ее роль в укреплении многополярного мира и создании условий для... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:22
2023-08-25T01:22
никарагуа
россия
аргентина
сергей лавров
владимир путин
сирил рамафоса
брикс
в мире
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МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Правительство Никарагуа приветствовало расширение состава участников группы БРИКС, отметив ее роль в укреплении многополярного мира и создании условий для улучшения жизни стран и народов. "Правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа с признанием и радостью приветствует приглашение, которое страны-основатели БРИКС направили своим коллегам из Аргентины, Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Ирана, чтобы от имени своих народов и правительств они присоединились к этой мощной группе стран с развивающейся экономикой", - говорится в сообщении правительства, которое опубликовало на своем сайте правительственное издание El 19 Digital. Власти Никарагуа отметили, что развитие группы БРИКС позволит укрепить многополярный мир и постепенно изменить несправедливую и колониалистическую экономическую модель, которая сохраняет свое влияние в том числе за счет посягательства на права и свободы народов мира. "Уверены, что включение в БРИКС большего числа народов и государств создаст необходимые условия для лучшего мира, построение которого является неотложным и необходимым. Поздравляем и приветствуем всех и особенно лидеров и народы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки", - говорится в тексте заявления. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.
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никарагуа, россия, аргентина, сергей лавров, владимир путин, сирил рамафоса, брикс, в мире
Никарагуа, Россия, Аргентина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, БРИКС, В мире
Власти Никарагуа поздравили группу БРИКС с расширением состава

Власти Никарагуа приветствовали расширение состава участников группы БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Правительство Никарагуа приветствовало расширение состава участников группы БРИКС, отметив ее роль в укреплении многополярного мира и создании условий для улучшения жизни стран и народов.
«
"Правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа с признанием и радостью приветствует приглашение, которое страны-основатели БРИКС направили своим коллегам из Аргентины, Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Ирана, чтобы от имени своих народов и правительств они присоединились к этой мощной группе стран с развивающейся экономикой", - говорится в сообщении правительства, которое опубликовало на своем сайте правительственное издание El 19 Digital.
Власти Никарагуа отметили, что развитие группы БРИКС позволит укрепить многополярный мир и постепенно изменить несправедливую и колониалистическую экономическую модель, которая сохраняет свое влияние в том числе за счет посягательства на права и свободы народов мира.
"Уверены, что включение в БРИКС большего числа народов и государств создаст необходимые условия для лучшего мира, построение которого является неотложным и необходимым. Поздравляем и приветствуем всех и особенно лидеров и народы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки", - говорится в тексте заявления.
Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.
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НикарагуаРоссияАргентинаСергей ЛавровВладимир ПутинСирил РамафосаБРИКСВ мире
 
 
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