https://ria.ru/20230825/briks-1892111800.html

В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС

В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023

В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС

Пока кандидаты в президенты все глубже втягивают США в украинский конфликт, БРИКС уничтожает американскую экономику, такое мнение выразила член конгресса... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T00:37

2023-08-25T00:37

2023-08-25T00:37

в мире

сша

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марджори тейлор грин

вивек рамасвами

сергей лавров

брикс

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пока кандидаты в президенты все глубже втягивают США в украинский конфликт, БРИКС уничтожает американскую экономику, такое мнение выразила член конгресса Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter).Накануне в США прошли дебаты участников праймериз от республиканской партии, на которых лишь один кандидат, предприниматель Вивек Рамасвами, выступил против дальнейшей военной поддержки Украины."Я все еще испытываю чистое отвращение к тому факту, что почти все кандидаты прошлой ночью были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в войну на Украине", — написала Тейлор Грин.По мнению политика, никто из участников дебатов не понимает, что настоящей угрозой для США является БРИКС, который может "подорвать американскую экономику и уничтожить доллар"."Я сыта по горло прошлой внешней политикой США", — заключила Тейлор Грин.Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230824/gosdep-1892096663.html

https://ria.ru/20230824/briks-1892085531.html

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