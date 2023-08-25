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В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС
В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС
Пока кандидаты в президенты все глубже втягивают США в украинский конфликт, БРИКС уничтожает американскую экономику, такое мнение выразила член конгресса... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:37
2023-08-25T00:37
2023-08-25T00:37
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пока кандидаты в президенты все глубже втягивают США в украинский конфликт, БРИКС уничтожает американскую экономику, такое мнение выразила член конгресса Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter).Накануне в США прошли дебаты участников праймериз от республиканской партии, на которых лишь один кандидат, предприниматель Вивек Рамасвами, выступил против дальнейшей военной поддержки Украины."Я все еще испытываю чистое отвращение к тому факту, что почти все кандидаты прошлой ночью были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в войну на Украине", — написала Тейлор Грин.По мнению политика, никто из участников дебатов не понимает, что настоящей угрозой для США является БРИКС, который может "подорвать американскую экономику и уничтожить доллар"."Я сыта по горло прошлой внешней политикой США", — заключила Тейлор Грин.Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года.
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В мире, США, ЮАР, Россия, Марджори Тейлор Грин, Вивек Рамасвами, Сергей Лавров, БРИКС, Конгресс США
В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС
Конгрессвумен Тейлор Грин: БРИКС подорвет экономику США и уничтожит доллар