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Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое - РИА Новости, 25.08.2023
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08:00 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое - РИА Новости, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что XV саммит БРИКС, проходивший с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), войдет в историю как событие, окончательно... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:00
2023-08-25T08:00
россия
нарендра моди
брикс
фонд карнеги
юар
йоханнесбург
владимир путин
g7
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Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что XV саммит БРИКС, проходивший с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), войдет в историю как событие, окончательно поставившее вопрос о ликвидации гегемонии Запада, наступлении новой эры и строительстве нового мирового порядка. На фоне практически официальной войны, объявленной России коллективным Западом, и колоссальных экономических и политических ресурсов, брошенных бывшими гегемонами на спасение своей "демократической" диктатуры, большая часть мира сделала свой выбор в пользу нового центра силы и новых правил мирового общежития.Среди результатов саммита можно и нужно выделить два основных и один главный.Первое: в рамках БРИКС было принято принципиальное решение о развитии и расширении. Для этого был разработан и принят документ, в котором изложены положения и принципы, а также процессы по рассмотрению заявок стран, желающих стать членами объединения, что превращает БРИКС в открытую систему, способную к динамичному масштабированию по всему миру, а значит — стремительному увеличению своего влияния.Чтобы два раза не вставать, лидеры БРИКС решили увеличить организацию сразу вдвое: в ее ряды были приняты Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Отсчет официального статуса членов БРИКС для этих стран начнется с первого дня председательства России в БРИКС — с 1 января 2024 года.Следует отметить, что на момент начала саммита официальные заявки на вступление в БРИКС подали около 20 стран, а всего интерес к вступлению в организацию выразили более 40 государств. Красноречивая статистика подтверждает слова премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что "включение новых членов в БРИКС укрепит группу и придаст новую динамику развитию и силу объединению, а также укрепит веру многих стран в возможность многостороннего миропорядка".Будет полезно вспомнить, что в свое время создание БРИКС было встречено на Западе насмешками и чуть ли не улюлюканьем. Например, в 2013 году Фонд Карнеги опубликовал доклад, где на пальцах объяснялось, что Западу волноваться совершенно не стоит, так как ни при каких условиях БРИКС не сможет предложить миру ничего нового, масштабного и привлекательного.Но потом западные счетоводы решили все же посчитать, и обнаружилось, что БРИКС — это 36 процентов территории земного шара, 45 процентов всего населения, 37,3 процента мирового ВВП, 38 процентов мирового промышленного производства, почти половина залежей нефти и газа, а также половина всего производимого продовольствия, то есть БРИКС почти по всем параметрам обходит G7, куда входят самые развитые страны евро-атлантической оси.Иначе говоря, в общем и целом БРИКС от Запада не нужно ничего, а Западу от БРИКС — все.Второе: на саммите было принято окончательное решение о создании своей внутренней системы взаиморасчетов и объявлен курс на полную дедолларизацию. В ближайших планах — создание общей финансовой единицы БРИКС, создание пула валютных резервов для взаимной помощи на случай резкого сокращения золотовалютных резервов какой-либо страны-участницы, расширение возможностей Нового банка развития БРИКС, в деятельности которого хотели бы принять участие еще около 15 стран, кардинальное увеличение доли национальных валют во взаиморасчетах, запуск платежных инструментов и платформ на основе национальных валют, включая единую систему передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT), и так далее и так далее.По словам президента России Владимира Путина, "набирает силу объективный необратимый процесс дедолларизации" — и по факту решения саммита БРИКС в ЮАР являются для американского доллара не просто первыми звоночками, а первыми аккордами похоронной мессы Моцарта.Но самым главным результатом саммита БРИКС стал неафишируемый, но явный политический триумф России.Россия, в одиночку бросившая вызов старому мировому порядку, один на один сражающаяся и побеждающая мощнейшие коллективные силы Запада, доказала в глазах глобального сообщества свое право быть одним из лидеров и архитекторов нового мира. Никто не стремится встать под флаг проигрывающей стороны: игнорирование антироссийских санкций, взрывообразный рост взаимного товарооборота, единогласное избрание России председателем БРИКС на 2024 год, проведение следующего саммита организации в Казани и очередь желающих присоединиться к такому слабому и ни на что не влияющему союзу — все это красноречиво показывает, на кого сделал ставку мир за пределами "прекрасного сада".Глобальный Юг и Восток видят в России шанс. Шанс на новый, стабильный, справедливый мир, где учитываются интересы всех и поддерживается право развития по собственному пути для каждого.Война Запада против России и противостояние БРИКС — это агония бывших гегемонов, охваченных "болезненным страхом вымирания". Они поставили на карту все, но им нечего дать миру, кроме войны, деградации, политической и экономической диктатуры. На нашей стороне — правда, справедливость и железная воля, а значит — победа будет за нами.
https://ria.ru/20230824/briks-1891876265.html
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Кирилл Стрельников
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россия, нарендра моди, брикс, фонд карнеги, юар, йоханнесбург, владимир путин, g7, аналитика
Россия, Нарендра Моди, БРИКС, Фонд Карнеги, ЮАР, Йоханнесбург, Владимир Путин, G7, Аналитика

Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что XV саммит БРИКС, проходивший с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), войдет в историю как событие, окончательно поставившее вопрос о ликвидации гегемонии Запада, наступлении новой эры и строительстве нового мирового порядка. На фоне практически официальной войны, объявленной России коллективным Западом, и колоссальных экономических и политических ресурсов, брошенных бывшими гегемонами на спасение своей "демократической" диктатуры, большая часть мира сделала свой выбор в пользу нового центра силы и новых правил мирового общежития.
Среди результатов саммита можно и нужно выделить два основных и один главный.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
СМИ назвали новых участников БРИКС
Вчера, 04:00
Первое: в рамках БРИКС было принято принципиальное решение о развитии и расширении. Для этого был разработан и принят документ, в котором изложены положения и принципы, а также процессы по рассмотрению заявок стран, желающих стать членами объединения, что превращает БРИКС в открытую систему, способную к динамичному масштабированию по всему миру, а значит — стремительному увеличению своего влияния.
Чтобы два раза не вставать, лидеры БРИКС решили увеличить организацию сразу вдвое: в ее ряды были приняты Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Отсчет официального статуса членов БРИКС для этих стран начнется с первого дня председательства России в БРИКС — с 1 января 2024 года.
Следует отметить, что на момент начала саммита официальные заявки на вступление в БРИКС подали около 20 стран, а всего интерес к вступлению в организацию выразили более 40 государств. Красноречивая статистика подтверждает слова премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что "включение новых членов в БРИКС укрепит группу и придаст новую динамику развитию и силу объединению, а также укрепит веру многих стран в возможность многостороннего миропорядка".
Будет полезно вспомнить, что в свое время создание БРИКС было встречено на Западе насмешками и чуть ли не улюлюканьем. Например, в 2013 году Фонд Карнеги опубликовал доклад, где на пальцах объяснялось, что Западу волноваться совершенно не стоит, так как ни при каких условиях БРИКС не сможет предложить миру ничего нового, масштабного и привлекательного.
Сторонники Национального совета по защите отечества во время демонстрации в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Есть такая работа — демократию защищать
20 августа, 08:00
Но потом западные счетоводы решили все же посчитать, и обнаружилось, что БРИКС — это 36 процентов территории земного шара, 45 процентов всего населения, 37,3 процента мирового ВВП, 38 процентов мирового промышленного производства, почти половина залежей нефти и газа, а также половина всего производимого продовольствия, то есть БРИКС почти по всем параметрам обходит G7, куда входят самые развитые страны евро-атлантической оси.
Иначе говоря, в общем и целом БРИКС от Запада не нужно ничего, а Западу от БРИКС — все.
Второе: на саммите было принято окончательное решение о создании своей внутренней системы взаиморасчетов и объявлен курс на полную дедолларизацию. В ближайших планах — создание общей финансовой единицы БРИКС, создание пула валютных резервов для взаимной помощи на случай резкого сокращения золотовалютных резервов какой-либо страны-участницы, расширение возможностей Нового банка развития БРИКС, в деятельности которого хотели бы принять участие еще около 15 стран, кардинальное увеличение доли национальных валют во взаиморасчетах, запуск платежных инструментов и платформ на основе национальных валют, включая единую систему передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT), и так далее и так далее.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Развалить Россию, чтобы спасти США? Нет, спасибо
7 августа, 08:00
По словам президента России Владимира Путина, "набирает силу объективный необратимый процесс дедолларизации" — и по факту решения саммита БРИКС в ЮАР являются для американского доллара не просто первыми звоночками, а первыми аккордами похоронной мессы Моцарта.
Но самым главным результатом саммита БРИКС стал неафишируемый, но явный политический триумф России.
Россия, в одиночку бросившая вызов старому мировому порядку, один на один сражающаяся и побеждающая мощнейшие коллективные силы Запада, доказала в глазах глобального сообщества свое право быть одним из лидеров и архитекторов нового мира. Никто не стремится встать под флаг проигрывающей стороны: игнорирование антироссийских санкций, взрывообразный рост взаимного товарооборота, единогласное избрание России председателем БРИКС на 2024 год, проведение следующего саммита организации в Казани и очередь желающих присоединиться к такому слабому и ни на что не влияющему союзу — все это красноречиво показывает, на кого сделал ставку мир за пределами "прекрасного сада".
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР
Вчера, 17:23
Глобальный Юг и Восток видят в России шанс. Шанс на новый, стабильный, справедливый мир, где учитываются интересы всех и поддерживается право развития по собственному пути для каждого.
Война Запада против России и противостояние БРИКС — это агония бывших гегемонов, охваченных "болезненным страхом вымирания". Они поставили на карту все, но им нечего дать миру, кроме войны, деградации, политической и экономической диктатуры. На нашей стороне — правда, справедливость и железная воля, а значит — победа будет за нами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лавров назвал отличие БРИКС от G7
Вчера, 15:05
 
РоссияНарендра МодиБРИКСФонд КарнегиЮАРЙоханнесбургВладимир ПутинG7Аналитика
 
 
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