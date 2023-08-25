https://ria.ru/20230825/berlin-1892180988.html

Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине

Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине - РИА Новости, 25.08.2023

Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине

Прокурор, зачитывая в пятницу обвинение в отношении россиянина, пытавшегося поджечь в мае 2022 года офис РИА Новости в Берлине, заявил, что Дмитрий Б... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:31

2023-08-25T12:31

2023-08-25T12:54

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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Прокурор, зачитывая в пятницу обвинение в отношении россиянина, пытавшегося поджечь в мае 2022 года офис РИА Новости в Берлине, заявил, что Дмитрий Б. самостоятельно собрал самодельное взрывное устройство, передает корреспондент РИА Новости из суда. "В период между 30 марта 2022 года по 6 мая 2022 года обвиняемый собрал сам, без помощи третьих лиц, неконвенциональное взрывное устройство", - сказал прокурор на судебном заседании. Затем, по его словам, обвиняемый разместил самостоятельно или при помощи третьих лиц это устройство на территории жилого дома в Берлине. В пятницу завершилось первое заседание по делу 55-летнего гражданина России Дмитрия Б., обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога в мае прошлого года здания в Берлине, где работают корреспонденты РИА Новости. Слушание длилось около 15 минут, в течение него было лишь оглашено обвинение. На заседание суда прибыли около десятка представителей местных и российских СМИ. Как сообщили в суде, следующее заседание состоится 13 сентября. Предполагается, что они будут проходить до 15 декабря текущего года включительно. Всего на данный момент предусмотрено 20 заседаний. Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Ранее сообщалось, что здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. Как уточнили в суде, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.

https://ria.ru/20230126/ispaniya-1847474850.html

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, берлин (город)