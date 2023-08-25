Рейтинг@Mail.ru
Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 25.08.2023 (обновлено: 12:54 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/berlin-1892180988.html
Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине
Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине - РИА Новости, 25.08.2023
Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине
Прокурор, зачитывая в пятницу обвинение в отношении россиянина, пытавшегося поджечь в мае 2022 года офис РИА Новости в Берлине, заявил, что Дмитрий Б... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:31
2023-08-25T12:54
в мире
германия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892162559_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a131230fd3dc44cfd41e7b2e10078cde.jpg
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Прокурор, зачитывая в пятницу обвинение в отношении россиянина, пытавшегося поджечь в мае 2022 года офис РИА Новости в Берлине, заявил, что Дмитрий Б. самостоятельно собрал самодельное взрывное устройство, передает корреспондент РИА Новости из суда. "В период между 30 марта 2022 года по 6 мая 2022 года обвиняемый собрал сам, без помощи третьих лиц, неконвенциональное взрывное устройство", - сказал прокурор на судебном заседании. Затем, по его словам, обвиняемый разместил самостоятельно или при помощи третьих лиц это устройство на территории жилого дома в Берлине. В пятницу завершилось первое заседание по делу 55-летнего гражданина России Дмитрия Б., обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога в мае прошлого года здания в Берлине, где работают корреспонденты РИА Новости. Слушание длилось около 15 минут, в течение него было лишь оглашено обвинение. На заседание суда прибыли около десятка представителей местных и российских СМИ. Как сообщили в суде, следующее заседание состоится 13 сентября. Предполагается, что они будут проходить до 15 декабря текущего года включительно. Всего на данный момент предусмотрено 20 заседаний. Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Ранее сообщалось, что здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. Как уточнили в суде, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
https://ria.ru/20230126/ispaniya-1847474850.html
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892162559_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5fc2517478ca0013ba2698c2754f09aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
Прокурор раскрыл детали попытки поджога офиса РИА Новости в Берлине

Прокурор: пытавшийся поджечь офис РИА Новости в Берлине россиянин сам собрал СВУ

Первое слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине в мае 2022 года
Первое слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине в мае 2022 года
Первое слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине в мае 2022 года
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Прокурор, зачитывая в пятницу обвинение в отношении россиянина, пытавшегося поджечь в мае 2022 года офис РИА Новости в Берлине, заявил, что Дмитрий Б. самостоятельно собрал самодельное взрывное устройство, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"В период между 30 марта 2022 года по 6 мая 2022 года обвиняемый собрал сам, без помощи третьих лиц, неконвенциональное взрывное устройство", - сказал прокурор на судебном заседании. Затем, по его словам, обвиняемый разместил самостоятельно или при помощи третьих лиц это устройство на территории жилого дома в Берлине.
Испанские полицейские в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
В посольстве России в Испании обратили внимание на русофобию западных СМИ
26 января, 02:13
В пятницу завершилось первое заседание по делу 55-летнего гражданина России Дмитрия Б., обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога в мае прошлого года здания в Берлине, где работают корреспонденты РИА Новости. Слушание длилось около 15 минут, в течение него было лишь оглашено обвинение. На заседание суда прибыли около десятка представителей местных и российских СМИ.
Как сообщили в суде, следующее заседание состоится 13 сентября. Предполагается, что они будут проходить до 15 декабря текущего года включительно. Всего на данный момент предусмотрено 20 заседаний.
Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости.
Ранее сообщалось, что здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
Как уточнили в суде, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
Вид на башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать
27 июня, 08:00
 
В миреГерманияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала