https://ria.ru/20230825/berlin-1892167217.html

В ФРГ огласили обвинение россиянину, пытавшемуся поджечь офис РИА Новости

В ФРГ огласили обвинение россиянину, пытавшемуся поджечь офис РИА Новости - РИА Новости, 25.08.2023

В ФРГ огласили обвинение россиянину, пытавшемуся поджечь офис РИА Новости

Суд Берлина в пятницу огласил обвинение гражданину России, обвиняемому в покушении на убийство и попытке поджога здания, где живут и работают корреспонденты РИА РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:42

2023-08-25T11:42

2023-08-25T15:31

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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Суд Берлина в пятницу огласил обвинение гражданину России, обвиняемому в покушении на убийство и попытке поджога здания, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. В медиагруппе "Россия сегодня" рассчитывают на справедливое решение суда и не исключают, что приговор вынесут до конца года.Первое из 20 запланированных заседаний по этому делу проходило в пятницу утром в здании уголовного суда столицы Германии на улице Турмштрасе. Как передал корреспондент РИА Новости из зала суда, слушание началось с небольшой задержкой и продлилось около 15 минут. На суде присутствовал переводчик, который синхронно переводил для обвиняемого на русский язык текст, зачитываемый прокурором.Как заявил прокурор, зачитывая обвинение, 55-летний россиянин Дмитрий Б. в период между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года собрал самостоятельно, без помощи третьих лиц, самодельное взрывное устройство и затем разместил его сам или при помощи третьих лиц на территории жилого дома в Берлине. По данным прокурора, в момент обнаружения устройства в здании находился малолетний ребенок.Помимо обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, фигуранта дела также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.Суд был открыт для общественности. На заседание прибыли около десятка представителей местных и российских СМИ. Также присутствовал руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов, который в день происшествия находился в офисе РИА Новости в Берлине. Он отметил, что рассчитывает на справедливое решение суда, и не исключил, что приговор могут вынести до конца текущего года."Я удовлетворен, что начался судебный процесс над подозреваемым. Мне лично было интересно посмотреть в глаза тому, кто покушался на меня, моих коллег и членов их семей", - сказал он РИА Новости.Феоктистов рассказал, что он и его супруга получили повестки на октябрь для дачи свидетельских показаний.Адвокаты обвиняемого заявили в свою очередь журналистам, что их подзащитный сейчас "находится в очень плохом состоянии". "У него нет контакта с другими людьми, он изолирован", - сказал адвокат Элвис Йохманн. Как утверждает защитник, не приводя подробностей, не исключена угроза безопасности фигуранта дела.Максимальным наказанием по данному делу может стать пожизненное лишение свободы, заявили РИА Новости в пресс-службе берлинского суда. "В случае осуждения за покушение на убийство закон предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос агентства. Там при этом не исключили, что "может быть назначено и более мягкое наказание".Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.Обвиняемый был задержан 14 декабря прошлого года и с тех пор находится под стражей.Всего на данный момент предусмотрено 20 заседаний. В следующий раз суд соберется 13 сентября. Предполагается, что заседания будут проходить до 15 декабря текущего года включительно.Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, говоря о нападении, отметил ранее, что российским журналистам сейчас очень непросто работать за рубежом в странах, где поднят высокий градус русофобии.В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в связи с вероятной попыткой теракта против российских журналистов в Берлине не исключил возможность подобных провокаций и в других странах, где политики ведут агрессивную антироссийскую пропаганду, а также призвал власти этих стран прекратить волну ненависти.Журналисты должны иметь возможность свободно выполнять свою работу, нападениям на представителей СМИ нет оправдания, заявила РИА Новости помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, комментируя дело.

https://ria.ru/20230825/berlin-1892180988.html

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

https://ria.ru/20230706/narod-1882597109.html

https://ria.ru/20230126/ispaniya-1847474850.html

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия