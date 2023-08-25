https://ria.ru/20230825/bereg-1892139396.html

В районе Каховского водохранилища укрепили оборону для защиты от ДРГ

В районе Каховского водохранилища укрепили оборону для защиты от ДРГ - РИА Новости, 25.08.2023

В районе Каховского водохранилища укрепили оборону для защиты от ДРГ

Оборону по берегу Днепра в Запорожской области после обмеления Каховского водохранилища серьезно укрепили, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:13

2023-08-25T09:13

2023-08-25T11:41

запорожская область

евгений балицкий

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892141003_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_f716ab2ff0734638b3f38c7b5c11431c.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Оборону по берегу Днепра в Запорожской области после обмеления Каховского водохранилища серьезно укрепили, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. "У нас расставлены мины все, которые я только видел, начиная с военного училища, все системы проминированы так, что массово противник пройти не может, но штучно, конечно, понятно, что ДРГ теоретически просочиться может, но для этого существует и беспилотное средство контроля, и камеры по посадкам у нас везде стоят, и патрули, и все мероприятия, которые необходимы для того, чтобы противник не проникал", — рассказал собеседник агентства. Таким образом, деятельность диверсионных групп в регионе сведена почти к нулю, добавил он. Балицкий пояснил, что наверняка существуют спящие ячейки, "но той массовости, которая была буквально полгода назад, сегодня нет".Руководитель области отметил, что береговая линия и до обмеления Каховского водохранилища была хорошо укреплена, были установлены "подводные мины"."То есть там хорошо заминирована территория. И сейчас она подверглась переминированию, когда вода ушла. Она сегодня защищена, поэтому я не считаю, что это направление — стратегическое для противника", — заключил он.Каховское водохранилище обмелело после того, как украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.

https://ria.ru/20230807/ges-1888556077.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, евгений балицкий, разрушение каховской гэс