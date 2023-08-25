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В районе Каховского водохранилища укрепили оборону для защиты от ДРГ - РИА Новости, 25.08.2023
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09:13 25.08.2023 (обновлено: 11:41 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/bereg-1892139396.html
В районе Каховского водохранилища укрепили оборону для защиты от ДРГ
В районе Каховского водохранилища укрепили оборону для защиты от ДРГ - РИА Новости, 25.08.2023
В районе Каховского водохранилища укрепили оборону для защиты от ДРГ
Оборону по берегу Днепра в Запорожской области после обмеления Каховского водохранилища серьезно укрепили, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:13
2023-08-25T11:41
запорожская область
евгений балицкий
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Оборону по берегу Днепра в Запорожской области после обмеления Каховского водохранилища серьезно укрепили, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. "У нас расставлены мины все, которые я только видел, начиная с военного училища, все системы проминированы так, что массово противник пройти не может, но штучно, конечно, понятно, что ДРГ теоретически просочиться может, но для этого существует и беспилотное средство контроля, и камеры по посадкам у нас везде стоят, и патрули, и все мероприятия, которые необходимы для того, чтобы противник не проникал", — рассказал собеседник агентства. Таким образом, деятельность диверсионных групп в регионе сведена почти к нулю, добавил он. Балицкий пояснил, что наверняка существуют спящие ячейки, "но той массовости, которая была буквально полгода назад, сегодня нет".Руководитель области отметил, что береговая линия и до обмеления Каховского водохранилища была хорошо укреплена, были установлены "подводные мины"."То есть там хорошо заминирована территория. И сейчас она подверглась переминированию, когда вода ушла. Она сегодня защищена, поэтому я не считаю, что это направление — стратегическое для противника", — заключил он.Каховское водохранилище обмелело после того, как украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.
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запорожская область, евгений балицкий, разрушение каховской гэс
Запорожская область, Евгений Балицкий, Разрушение Каховской ГЭС
В районе Каховского водохранилища укрепили оборону для защиты от ДРГ

Балицкий: берег Днепра укрепили после обмеления Каховского водохранилища

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкОбстановка в Новой Каховке
Обстановка в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Обстановка в Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Оборону по берегу Днепра в Запорожской области после обмеления Каховского водохранилища серьезно укрепили, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"У нас расставлены мины все, которые я только видел, начиная с военного училища, все системы проминированы так, что массово противник пройти не может, но штучно, конечно, понятно, что ДРГ теоретически просочиться может, но для этого существует и беспилотное средство контроля, и камеры по посадкам у нас везде стоят, и патрули, и все мероприятия, которые необходимы для того, чтобы противник не проникал", — рассказал собеседник агентства.
Таким образом, деятельность диверсионных групп в регионе сведена почти к нулю, добавил он. Балицкий пояснил, что наверняка существуют спящие ячейки, "но той массовости, которая была буквально полгода назад, сегодня нет".
Руководитель области отметил, что береговая линия и до обмеления Каховского водохранилища была хорошо укреплена, были установлены "подводные мины".
"То есть там хорошо заминирована территория. И сейчас она подверглась переминированию, когда вода ушла. Она сегодня защищена, поэтому я не считаю, что это направление — стратегическое для противника", — заключил он.
Каховское водохранилище обмелело после того, как украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.
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