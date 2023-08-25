Балицкий: у ВСУ на Запорожском фронте нет возможности наступать батальонами
Балицкий: ВСУ в Запорожье лишены возможности пойти в наступление батальонами
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска на запорожском направлении лишены возможности пойти в наступление батальонами, а могут использовать лишь небольшие группы, потому что в противном случае по большому количеству противника будет нанесено огневое поражение, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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"В этом заключается сложность современной войны: все просматривается, все прозрачно. И противник не может собрать достаточное количество техники, чтобы нанести сильный удар. Всех волнует, почему они не соберут там сразу 10 батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение. Поэтому собраться они не могут, они вынуждены идти маленькими кучками, накатами, волнами. А это для стрелковых подразделений просто сладкая добыча", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, фиксируется ли на запорожском фронте большое скопление сил и средств ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.