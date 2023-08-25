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Балицкий заявил о "сумасшедших" потерях ВСУ в Запорожье
Балицкий заявил о "сумасшедших" потерях ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 25.08.2023
Балицкий заявил о "сумасшедших" потерях ВСУ в Запорожье
Украинские войска безуспешно пытаются наступать на Запорожском направлении, используя иностранную технику, российские военные ее "сжигают", противник нечет... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:04
2023-08-25T03:04
2023-08-25T07:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
старомайорское
пятихатки
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытаются наступать на Запорожском направлении, используя иностранную технику, российские военные ее "сжигают", противник нечет очень большие потери, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой", - сказал Балицкий.В Работино, по его словам, противник атакует преимущественно на иностранной технике — "Леопардах" и "Брэдли". "Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают", - добавил он.Тактику противник, как отметил врио губернатора, практически не меняет."Людей своих за людей совершенно не считает. Очень большое количество противник несет потерь — до сумасшествия просто", - резюмировал он.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
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запорожская область, евгений балицкий, старомайорское, пятихатки
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Старомайорское, Пятихатки
Балицкий заявил о "сумасшедших" потерях ВСУ в Запорожье
Балицкий: российские военные массово сжигают в Запорожье западную технику ВСУ
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытаются наступать на Запорожском направлении, используя иностранную технику, российские военные ее "сжигают", противник нечет очень большие потери, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском
, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках
: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой", - сказал Балицкий.
В Работино, по его словам, противник атакует преимущественно на иностранной технике — "Леопардах" и "Брэдли". "Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают", - добавил он.
Тактику противник, как отметил врио губернатора, практически не меняет.
"Людей своих за людей совершенно не считает. Очень большое количество противник несет потерь — до сумасшествия просто", - резюмировал он.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин
, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
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