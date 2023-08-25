https://ria.ru/20230825/argentina-1892175966.html

Российский МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС

Российский МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023

Российский МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС

Вопрос об участии Аргентины в БРИКС после предстоящих президентских выборов в стране должен решать сам народ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:19

2023-08-25T12:19

2023-08-25T14:08

аргентина

брикс

в мире

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вопрос об участии Аргентины в БРИКС после предстоящих президентских выборов в стране должен решать сам народ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. "Мы никогда во внутриполитические дела какой бы то ни было страны не вмешиваемся, это не наш вопрос, и пусть избиратели в каждой стране решают… Что будет дальше, это вопрос не к нам, а к Аргентине и аргентинцам. У нас на сегодня есть приглашение", - сказал он на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС. По его словам, все страны, приглашенные в БРИКС, подтвердили свою готовность воспользоваться этим приглашением.Выборы в Аргентине запланированы на 22 октября. По итогам праймериз, прошедших 13 августа, победу одержал крайне правый кандидат Хавьер Милей, предлагающий кардинальные реформы в стране. Он набрал свыше 30% голосов. На втором месте была экс-министр безопасности, оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич. Она заявила, что в случае ее победы на выборах страна не присоединится к БРИКС.В ходе саммита БРИКС в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

аргентина, брикс, в мире, сергей рябков, россия