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Российский МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
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12:19 25.08.2023 (обновлено: 14:08 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/argentina-1892175966.html
Российский МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС
Российский МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
Российский МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС
Вопрос об участии Аргентины в БРИКС после предстоящих президентских выборов в стране должен решать сам народ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:19
2023-08-25T14:08
аргентина
брикс
в мире
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вопрос об участии Аргентины в БРИКС после предстоящих президентских выборов в стране должен решать сам народ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. "Мы никогда во внутриполитические дела какой бы то ни было страны не вмешиваемся, это не наш вопрос, и пусть избиратели в каждой стране решают… Что будет дальше, это вопрос не к нам, а к Аргентине и аргентинцам. У нас на сегодня есть приглашение", - сказал он на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС. По его словам, все страны, приглашенные в БРИКС, подтвердили свою готовность воспользоваться этим приглашением.Выборы в Аргентине запланированы на 22 октября. По итогам праймериз, прошедших 13 августа, победу одержал крайне правый кандидат Хавьер Милей, предлагающий кардинальные реформы в стране. Он набрал свыше 30% голосов. На втором месте была экс-министр безопасности, оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич. Она заявила, что в случае ее победы на выборах страна не присоединится к БРИКС.В ходе саммита БРИКС в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
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аргентина, брикс, в мире, сергей рябков, россия
Аргентина, БРИКС, В мире, Сергей Рябков, Россия
Российский МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС

Рябков: вопрос об участии Аргентины в БРИКС после выборов должен решать народ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Аргентины
Мужчина с флагом Аргентины - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина с флагом Аргентины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вопрос об участии Аргентины в БРИКС после предстоящих президентских выборов в стране должен решать сам народ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«
"Мы никогда во внутриполитические дела какой бы то ни было страны не вмешиваемся, это не наш вопрос, и пусть избиратели в каждой стране решают… Что будет дальше, это вопрос не к нам, а к Аргентине и аргентинцам. У нас на сегодня есть приглашение", - сказал он на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС.
По его словам, все страны, приглашенные в БРИКС, подтвердили свою готовность воспользоваться этим приглашением.
Выборы в Аргентине запланированы на 22 октября. По итогам праймериз, прошедших 13 августа, победу одержал крайне правый кандидат Хавьер Милей, предлагающий кардинальные реформы в стране. Он набрал свыше 30% голосов. На втором месте была экс-министр безопасности, оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич. Она заявила, что в случае ее победы на выборах страна не присоединится к БРИКС.
В ходе саммита БРИКС в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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